Макгрегор анонсировал бой с Порье в январе

https://static.news.ru/photo/29a92904-0ea5-11eb-a916-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о предстоящем поединке с Дастином Порье.

Я принял его на 23 января. Моя цель — увидеть, как этот бой пройдёт на Cowboy Stadium. Джерри Джонс — мой друг, а стадион может принять нашу толпу. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. Затем Мэнни, — написал Макгрегор в Twitter.

Судя по посту, речь идёт об организации боя вне рамок UFC, однако организация может помешать проведению боя, исходя из контрактов бойцов, по которым они провели не все положенные поединки в октагоне.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нежелание некоторых бойцов драться с его товарищем по команде Исламом Махачевым и жёстко ответил экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру.