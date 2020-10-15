Макгрегор анонсировал бой с Порье в январе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о предстоящем поединке с Дастином Порье.
Я принял его на 23 января. Моя цель — увидеть, как этот бой пройдёт на Cowboy Stadium. Джерри Джонс — мой друг, а стадион может принять нашу толпу. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. Затем Мэнни, — написал Макгрегор в Twitter.
Судя по посту, речь идёт об организации боя вне рамок UFC, однако организация может помешать проведению боя, исходя из контрактов бойцов, по которым они провели не все положенные поединки в октагоне.
Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нежелание некоторых бойцов драться с его товарищем по команде Исламом Махачевым и жёстко ответил экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру.
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