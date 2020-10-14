Нурмагомедов раскритиковал Чендлера за отказ драться с Махачевым

https://static.news.ru/photo/2ba7fac4-0e40-11eb-a198-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нежелание некоторых бойцов драться с его товарищем по команде Исламом Махачевым и жёстко ответил экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру.

А ты кто такой? Как можно не знать бойца из топ-15, если ты дерёшься в этом дивизионе. Два боя назад тебя нокаутировал, потом твой контракт истёк и тебе повезло, что Дэйна Уайт тебя подписал. И ты говоришь, что не знаешь бойца, у которого в UFC серия из шести побед в UFC?, — приводит слова Нурмагомедова Yahoo Sports.

Чендлер готовится дебютировать в UFC, но он может выйти на замену любому из соперников в противостоянии Нурмагомедова и Джастина Гейтжи.

Как писал NEWS.ru, 31 октября в Сочи свой первый бой в тяжёлом весе проведёт российский боксёр Мурат Гассиев.