У боксёра Гассиева поменялся соперник

31 октября в Сочи свой первый бой в тяжёлом весе проведёт российский боксёр Мурат Гассиев. Его соперником станет албанец Сефер Сефери.
Как сообщил «Известиям» промоутер Владимир Хрюнов, американец Кевин Джонсон от поединка с Гассиевым отказался.
Гассиев в последнем поединке в финале Всемирной боксёрской суперсерии летом 2018 года проиграл украинцу Александру Усику. 41-летний Сефери известен по поединку c Тайсоном Фьюри в 2018 году, когда британец также возвращался после простоя.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Александр Емельяненко прервал затянувшееся после поражения от Магомеда Исмаилова молчание и прокомментировал предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи за титул чемпиона UFC в лёгком весе.