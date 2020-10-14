У боксёра Гассиева поменялся соперник

https://static.news.ru/photo/5faa902c-0e0c-11eb-8606-fa163e074e61_660.jpg Сефер Сефери Фото: sefer.seferi/instagram.com

31 октября в Сочи свой первый бой в тяжёлом весе проведёт российский боксёр Мурат Гассиев. Его соперником станет албанец Сефер Сефери.

Как сообщил «Известиям» промоутер Владимир Хрюнов, американец Кевин Джонсон от поединка с Гассиевым отказался.

Гассиев в последнем поединке в финале Всемирной боксёрской суперсерии летом 2018 года проиграл украинцу Александру Усику. 41-летний Сефери известен по поединку c Тайсоном Фьюри в 2018 году, когда британец также возвращался после простоя.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Александр Емельяненко прервал затянувшееся после поражения от Магомеда Исмаилова молчание и прокомментировал предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи за титул чемпиона UFC в лёгком весе.