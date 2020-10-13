Емельяненко прервал молчание и прокомментировал бой Хабиба с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/7301bf92-0ddf-11eb-95ff-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко прервал затянувшееся после поражения от Магомеда Исмаилова молчание и прокомментировал предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьет хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдет к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придется тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению, - приводит слова Емельяненко Vseprosport.

Также тяжеловес отметил, что его соотечественник должен не реагировать на провокации до боя, а выйти и побить соперника.

Как писал NEWS.ru, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв прокомментировал решение независимых судей, признавших его титульный бой с Шамилем Амировым несостоявшимся.