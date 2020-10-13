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Емельяненко прервал молчание и прокомментировал бой Хабиба с Гейтжи

08:29, 14 октября 2020
Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко прервал затянувшееся после поражения от Магомеда Исмаилова молчание и прокомментировал предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьет хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдет к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придется тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению, - приводит слова Емельяненко Vseprosport.

Также тяжеловес отметил, что его соотечественник должен не реагировать на провокации до боя, а выйти и побить соперника.

Как писал NEWS.ru, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв прокомментировал решение независимых судей, признавших его титульный бой с Шамилем Амировым несостоявшимся.

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