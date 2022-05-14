Магомед Курбанов дал прогноз на бой Чарло и Кастаньо Магомед Курбанов: Чарло перебоксирует Кастаньо, потому что провёл работу над ошибками

Джермелл Чарло / Фото Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился ожиданиями от поединка между американцем Джермеллом Чарло и аргентинцем Брайаном Кастаньо. Россиянин назвал фаворита в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Думаю, что Кастаньо выиграл у Чарло в первом поединке. Рад, что такие встречи проводятся в моём дивизионе, а я вхожу в четвёрку сильнейших боксёров. Думаю, что Кастаньо проведёт бой в том же стиле, но Чарло его перебоксирует, он сделал все выводы из ошибок, — сказал Курбанов.

Первая встреча Чарло и Кастаньо состоялась 17 июля 2021 года. На кону были титулы по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Бой завершился вничью раздельным судейским решением: 114:114, 117:111, 113:114. Второй поединок пройдёт 14 мая 2022 года.

На счету Кастаньо 17 побед и две ничьих. На счету Чарло 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Также в этот день российский боксёр Сергей Ковалёв выйдет на ринг против болгарина Тервела Пулева в первом тяжёлом весе.