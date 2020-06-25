Легендарный панамский боксёр заболел коронавирусом

69-летний экс-чемпион мира по боксу Роберто Дюран заразился инфекцией COVID-19 во время активной фазы эпидемии в Панаме.
Пришли результаты тестов моего отца, и у него обнаружили COVID-19. Кроме простудных симптомов, у него ничего нет. Он не в реанимации, не в респираторе, а просто находится под наблюдением. По словам доктора, с его лёгкими всё в порядке, — написал на своей странице в Instagram сын боксёра Робин.
Итальянский боец Марвин Веттори пояснил слова, сказанные после победного боя на майском турнире UFC против Карла Робертсона, и извинился перед аутистами.
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