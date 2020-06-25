Легендарный панамский боксёр заболел коронавирусом

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Итальянский боец Ultimate Fighting Championship Марвин Веттори пояснил слова, сказанные после победного боя на майском турнире UFC против Карла Робертсона. Тогда боец сказал, что тренировался «как чёртов аутист».

Я извиняюсь, если оскорбил кого-то. Это не было моим намерением. Я просто выразил свои мысли неадекватными словами и очень жалею об этом. Я имел в виду то, что сосредоточился на...