Легендарный чемпион дал совет Макгрегору, как вернуться на путь успеха

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал основные причины завершения своей спортивной карьеры. По его словам, принять такое решение было непросто, однако он не жалеет, поскольку достиг в единоборствах всего, что мог.

Как сообщает ESPN, последней мотивацией продолжать участие в боях у Нурмагомедова были деньги, однако он сам признался, что уже в них не нуждается. Кроме того, по словам спортсмена, каждый бой...