Легендарный чемпион дал совет Макгрегору, как вернуться на путь успеха

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер дал совет ирландцу Конору Макгрегору, как реанимировать свою бойцовскую карьеру.
Чтобы продолжать выступать, тебе нужно выйти из зоны комфорта. Нельзя оставаться в ней во время тренировочного лагеря, потому что ты пытаешься воссоздать те же элементы, с которыми ты столкнёшься в бою. Когда ты собираешься драться, ты не будешь в комфортной зоне, поэтому желательно, чтобы Конор, если он хочет вернуться на путь успеха, вышел из зоны комфорта. Он не должен быть боссом в своём тренировочном лагере, — приводит слова Сен-Пьера ESPN.
В ином случае, как отметил Сен-Пьер, Макгрегора ждёт продолжение спада, поэтом ему необходимы советы тренеров со стороны, как выстраивать свою подготовку к боям.
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