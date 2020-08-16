Легендарная чемпионка по боксу Брекхус потерпела первое поражение в карьере

Норвежка Сесилия Брекхус (36-1, 9 КО) проиграла решением большинства судей американке Джессике Маккэскил (9-2, 3 КО) на боксёрском турнире в Оклахоме.
Для 38-летней Железной Леди это поражение стало первым в профессиональной карьере. Маккэскил вместе с тем завоевала чемпионские пояса по версиям всех пяти крупнейших организаций WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. По итогам десяти раундов двое судей отдали ей победу со счётом 97:93 и 96:94, а третий поставил ничейный счёт 95:95.
Как сообщал NEWS.ru, в главном бою вечера на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе американец Стипе Миочич победил по очкам соотечественника Даниэля Кормье и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Добавьте наши новости в избранные источники