Легендарная чемпионка по боксу Брекхус потерпела первое поражение в карьере

https://static.news.ru/photo/c60f6ace-df7f-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Сесилия Брекхус Фото: FREDRIK VARFJELL/imago sportfotodienst/Global Look Press

Норвежка Сесилия Брекхус (36-1, 9 КО) проиграла решением большинства судей американке Джессике Маккэскил (9-2, 3 КО) на боксёрском турнире в Оклахоме.

Для 38-летней Железной Леди это поражение стало первым в профессиональной карьере. Маккэскил вместе с тем завоевала чемпионские пояса по версиям всех пяти крупнейших организаций WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. По итогам десяти раундов двое судей отдали ей победу со счётом 97:93 и 96:94, а третий поставил ничейный счёт 95:95.

Как сообщал NEWS.ru, в главном бою вечера на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе американец Стипе Миочич победил по очкам соотечественника Даниэля Кормье и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.