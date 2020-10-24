Команда Хабиба опубликовала уникальные кадры подготовки к бою с Гэтжи 

https://static.news.ru/photo/ded440f2-17a1-11eb-aa26-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видео о том, как чемпионАбсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов готовилс к бою с американцем Джастином Гэтжи опубликовала команда российского бойца в You-Tube канале.

В ролике есть съёмки с весогонки и рассказ спортсмена о тренировке и жёсткой диеты. Команда также показала встречи Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC Даниэлем Кормье и командой российского бойца Александра Волкова.

Хабиб Нурмагомедов победил Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры. В смешанных единоборствах Хабиб провёл 29 боёв и не потерпел ни одного поражения.

Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова — и, судя по всему, последним. Как пояснил сам боец, он следует просьбе матери, которая не хочет, чтобы Хабиб дрался после кончины отца. После этого президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Нурмагомедова с победой над Гейтжи. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее в США выпустили наручные часы с изображением Нурмагомедова.