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Единоборства

В США выпустили наручные часы с изображением Нурмагомедова

17:35, 26 октября 2020 74
Фото: JACOB & CO

Американский ювелирный бренд Jacob&Co выпустил лимитированную коллекцию наручных часов, созданную совместно с российским бойцом смешанного стиля (ММА), непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

По данным издания Lenta.ru, в продажу поступили четыре модели часов, выполненных в фирменных цветах чемпиона — зелёном и голубом. На задних панелях циферблатов всех часов коллекции нанесены портрет и автограф Нурмагомедова. Сам корпус сделан из титана.

Коллекцию выпустили ограниченным тиражом. По словам главы бренда Джейкоба Арабо, он является поклонником Нурмагомедова и давно следит за его успехами на ринге.

Когда выдалась возможность поработать вместе, чтобы создать настоящие шедевры в часовой индустрии, я был в восторге, — признался он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейтжи. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.


 

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