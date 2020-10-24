В США выпустили наручные часы с изображением Нурмагомедова

Американский ювелирный бренд Jacob&Co выпустил лимитированную коллекцию наручных часов, созданную совместно с российским бойцом смешанного стиля (ММА), непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
По
Коллекцию выпустили ограниченным тиражом. По словам главы бренда Джейкоба Арабо, он является поклонником Нурмагомедова и давно следит за его успехами на ринге.
Когда выдалась возможность поработать вместе, чтобы создать настоящие шедевры в часовой индустрии, я был в восторге, — признался он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейтжи. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.