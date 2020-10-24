В США выпустили наручные часы с изображением Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/0a7072ce-179a-11eb-9c86-fa163e074e61_660.jpg Фото: JACOB & CO

Американский ювелирный бренд Jacob&Co выпустил лимитированную коллекцию наручных часов, созданную совместно с российским бойцом смешанного стиля (ММА), непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

По данным издания Lenta.ru, в продажу поступили четыре модели часов, выполненных в фирменных цветах чемпиона — зелёном и голубом. На задних панелях циферблатов всех часов коллекции нанесены портрет и автограф Нурмагомедова. Сам корпус сделан из титана.

Коллекцию выпустили ограниченным тиражом. По словам главы бренда Джейкоба Арабо, он является поклонником Нурмагомедова и давно следит за его успехами на ринге.

Когда выдалась возможность поработать вместе, чтобы создать настоящие шедевры в часовой индустрии, я был в восторге, — признался он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейтжи. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.



