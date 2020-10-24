Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой над Гейтжи

https://static.news.ru/photo/6e4a940c-16d0-11eb-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейтжи. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Хабиб Нурмагомедов победил Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры. В смешанных единоборствах Хабиб провёл 29 боёв и не потерпел ни одного поражения.

Этот бой стал для него первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова — и, судя по всему, последним. Как пояснил сам боец, он следует просьбе матери, которая не хочет, чтобы Хабиб дрался после кончины отца.

Вместе с тем спортивное сообщество не исключает, что в какой-то момент Нурмагомедов вернётся, чтобы провести юбилейный 30-й бой. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов предоставить Хабибу для этого поединка домашний стадион команды.

Как писал NEWS.ru, стало известно, сколько Нурмагомедов заработал в поединке с Гейтжи. Сумма его гонорара за бой и бонусов составила $3,09 млн.