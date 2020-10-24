Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/51334982-d346-11e9-8712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победного боя с Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры бойца.

Это был мой последний бой в карьере и первый бой после ухода из жизни отца. Мама просила меня не драться без отца. Я должен быть верен моим обещаниям, это мой последний бой. UFC должна поставить меня на первую строчку рейтинга вне зависимости от веса. Я заслужил стать одним из лучших бойцов в истории, — сказал Нурмагомедов после боя.

Нурмагомедов победил Гейтжи удушением треугольником во втором раунде и в третий раз защитил свой чемпионский титул.

Как писал NEWS.ru, в главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе.