Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Абу-Даби, чтобы посетить турнир UFC 242, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье.
Ориентировочное начало боя — 23:00 мск. Об этом сообщает «
Чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Как писал News.ru, болельщица Мария из Эквадора купила на родине папаху и привезла её в Абу-Даби, чтобы поддержать российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.