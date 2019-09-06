https://static.news.ru/photo/97affd08-d19b-11e9-8f53-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Абу-Даби, чтобы посетить турнир UFC 242, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье.

Ориентировочное начало боя — 23:00 мск. Об этом сообщает « Спорт-Экспресс ».

Чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Как писал News.ru, болельщица Мария из Эквадора купила на родине папаху и привезла её в Абу-Даби, чтобы поддержать российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.