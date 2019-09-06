Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец Ultimate Fighting Championship Дамир Исмагулов рассказал о причинах поражения своего соотечественника и коллеги Хадиса Ибрагимова в дебютном бою на турнире UFC в Китае от местного бойца Да Ун Чжуна.

Я удивился тому, что он был слишком уверен в себе. Я спросил про соперника, а он ответил, что он так себе. Возможно, Хадис его недооценил. Плюс не было полноценной подготовки....