Болельщица Мария из Эквадора купила на родине папаху и привезла её в Абу-Даби, чтобы поддержать российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Купила в Эквадоре и привезла её в Абу-Даби. Я постоянно езжу смотреть бои, я люблю этот вид спорта. Конечно, поддерживаю Хабиба, я обожаю его, — цитирует её слова
Р ИА Новости.
На Ultimate Fighting Championship 242 Нурмагомедов проведёт бой за защиту титула в лёгком весе против Дастина Порье.
Ранее News.ru писал, что чемпион UFC признался в своей любви к деньгам.