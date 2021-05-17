Илон Маск ответил побившему Фергюсона бойцу UFC, который захотел машину

https://static.news.ru/photo/d7383b9a-b702-11eb-967e-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: facebook.com/TheElonmusk

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил бойцу UFC Бенеилу Дариушу, который после победы над Тони Фергюсоном спросил у американского бизнесмена, где его (Дариуша) машина. Пост бизнесмен сделал на своей странице в Twitter.

Машина скоро будет. Извини за задержку! — написал Маск.

Coming soon. Sorry for the delay! — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

После победы над Фергюсоном в прошедшую субботу (15 мая) иранец Дариуш заявил, что у его жены скоро роды и ему нужна машина от Илона Маска. Он победил 37-летнего американца единогласным решением судей.

14 мая сообщалось, что после участия в телешоу Илон Маск лишился $20 млрд.