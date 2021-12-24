«Хорошая, добрая рубка»: Шпак рассказал, будет ли реванш с Джигурдой

Блогер Александр Шпак заявил NEWS.ru, что согласен на бой-реванш с артистом Никитой Джигурдой, если последний захочет. Он отметил, что между ними «нет никакой вражды» и в случае второго поединка получится «хорошая, добрая рубка». Встреча знаменитостей закончилась победой Шпака — бодибилдер нокаутировал шоумена во втором раунде. Собеседник подчеркнул, что его следующий выход в октагон промоушна «Наше дело» уже планируется, однако детали раскрывать не стал — «коммерческая тайна».

Никита Борисович [Джигурда] показал очень хороший уровень. Кто бы что ни говорил про возраст, Никита попадает по голове, удары у него более чем чувствительны, опыта много, ну и дядька он умный. В любом бою важны две вещи — рефлексы и мозги. И то и другое у Никиты есть. <...> Если Никита захочет реванш, то реваншу быть, если считает, что в этот день боги были не на его стороне, и рефери остановил бой слишком рано, — добавил Шпак.

Видео боя Шпака и Джигурды опубликовали 23 декабря. По ходу поединка Джигурда несколько раз оказывался в нокдауне, но в то же время и сам один раз отправил на пол Шпака. Во втором раунде актёр пропустил удар справа после серии ударов в висок и не смог подняться.

Для Шпака это был первый бой в поп-ММА, в то время как Джигурда потерпел первое поражение в трёх матчах под эгидой промоушна. До настоящего момента в его активе значились победы над известным журналистом Отаром Кушанашвили и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Ранее Джигурда, имеющий опыт выступления в боксёрских поединках после шоу «Король ринга», рассказал, что он сознательно не готовился к бою по правилам бокса с блогером Александром Шпаком. По его словам, самым сложным для него было отсутствие претензий к блогеру, которое переросло в желание помочь сопернику.