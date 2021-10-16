Хавалов нокаутировал де Соузу и отстоял титул Eagle FC

Российский боец Ренат Хавалов (5-0) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Патрисиу де Соузу (7-1) и отстоял титул чемпиона Eagle FC в легчайшем весе в соглавном бою вечера на турнире в Сочи.

Хавалов уже в дебюте боя сбил соперника с ног, а затем уверенно преодолевал оборону мастера джиу-джитсу и разбивал его сериями ударов. К концу раунда де Соуза получил рассечение под правым глазом.

Во втором раунде Хавалов в одном из первых разменов срубил бразильца жёстким апперкотом, но тот быстро пришёл в себя и был готов защищаться на земле. Россиянин прошёл за спину соперника и попытался закончить бой градом ударов. Бразилец наглухо перекрылся, но это не спасло его от избиения и остановки боя.

В поединке в лёгком весе армянин Жора Айвазян победил единогласным решением судей россиянина Валерий Грицутина.

Как сообщалось ранее, в Москве завершился турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В главном бою вечера азербайджанский боец Нариман Аббасов победил техническим нокаутом в первом раунде россиянина Шамиля Завурова.