Харитонов сразится с бывшим соперником Фёдора Емельяненко

Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе, Сергей Харитонов выступит 6 ноября на турнире промоутерской компании PaRus FC в Дубае. Его соперником станет бразильский боец Фабиу Мальдонадо, ставший известным после упорного поединка с легендарным Фёдором Емельяненко. Об этом сообщает «Вестник ММА» в Instagram.

Поединок станет главным событием вечера, а на кону может стоять принадлежащий Харитонову чемпионский титул PaRus FC, который он завоевал в 2020 году, победив британца Оли Томпсона. В августе 2021-го Харитонов проиграл удушением во втором раунде французу Шейку Конго на турнире Bellator. Мальдонадо идёт на серии из двух побед, которые он одержал техническими нокаутами на локальных бразильских турнирах.

Ранее стало известно, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейтжи вспомнил последний поединок в карьере Хабиба Нурмагомедова и рассказал о единственном способе, с помощью которого он мог победить россиянина.