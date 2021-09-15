Гейтжи рассказал, как мог победить Нурмагомедова

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Джастин Гейтжи вспомнил последний поединок в карьере Хабиба Нурмагомедова и рассказал о единственном способе, с помощью которого он мог победить россиянина. Его слова приводит Sportskeeda.

Я чувствовал его мощь. Вне зависимости от того, что я делал, насколько хорошо действовал в том бою, мне было бы тяжело победить, если бы только я не нанёс один удар из миллиона, который тушит свет. Но такое случается нечасто, — рассказал Гейтжи.

Бой Гейтжи и Нурмагомедова прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Россиянин завершил поединок удушением треугольником во втором раунде и сразу после боя объявил о завершении карьеры.

Как сообщалось ранее, бывший полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, ныне выступающий за турецкий «Гиресунспор», рассказал об общении с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.