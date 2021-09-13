«Я поржал»: дагестанский футболист оценил слова о влиянии Хабиба

Бывший полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, ныне выступающий за турецкий «Гиресунспор», рассказал об общении с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Sport24.

В частности, он прокомментировал слова экс-тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о том, что на него (Сулейманова) плохо влияет Хабиб.

Поржал с этого. Почему Хабиб на меня плохо влияет? Мы же с ним по футболу вопросы не решаем. Я стал важный? Я серьёзный на футбольном поле. А в жизни я простой. Можете у людей других спросить, — сказал футболист.

В прошлом сезоне 21-лентий Сулейманов забил 4 мяча в 27 матчах Российской премьер-лиги. Сейчас он выступает за «Гиресунспор» на правах аренды.

6 сентября Нурмагомедов признался, что мог убить Макгрегора во время их поединка.