https://static.news.ru/photo/91c7ed32-d183-11e9-8051-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Самым дорогим сувениром, который болельщики смогут приобрести во время боя Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье в Абу-Даби станет футболка российского бойца.

Именно в ней Нурмагомедов выступал на поединке с Конором Макгрегором, передаёт РИА Новости .

В этой футболке за 20 тысяч дирхамов ($5,5 тыс.) он выступал на ринге во время боя с Макгрегором, тут даже сертификат прилагается, — сказал продавец сувениров.

Болельщики также смогут купить папахи, кепки и футболки с изображениями героев боя. Папахи из натурального меха стоят $130, футболки около $20.

UFC впервые проводит бой за чемпионский титул в столице ОАЭ. Российский боец будет отстаивать звание чемпиона в лёгком весе.

Ранее News.ru писал, что Омари Ахмедов первым из россиян победил на UFC в Абу-Даби.