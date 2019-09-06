Самым дорогим сувениром, который болельщики смогут приобрести во время боя Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье в Абу-Даби станет футболка российского бойца.
Именно в ней Нурмагомедов выступал на поединке с Конором Макгрегором, передаёт
В этой футболке за 20 тысяч дирхамов ($5,5 тыс.) он выступал на ринге во время боя с Макгрегором, тут даже сертификат прилагается, — сказал продавец сувениров.
Болельщики также смогут купить папахи, кепки и футболки с изображениями героев боя. Папахи из натурального меха стоят $130, футболки около $20.
UFC впервые проводит бой за чемпионский титул в столице ОАЭ. Российский боец будет отстаивать звание чемпиона в лёгком весе.
Ранее News.ru писал, что Омари Ахмедов первым из россиян победил на UFC в Абу-Даби.