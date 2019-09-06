https://static.news.ru/photo/e7a3a8d8-d181-11e9-b5f7-fa163e074e61_660.jpg Омари Ахмедов Фото: omari_akhmedov/twitter.com

Российский боец Омари Ахмедов (19-4-1) победил по очкам американца Зака Каммингса (23-7) на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ахмедов в первом раунде начал обрабатывать соперника ударами ногами с дистанции и отбил ему переднюю правую ногу, но Каммингс отправил россиянина в нокдаун левым боковым и нанёс рассечение под глазом. В конце первого раунда Ахмедов провёл тейкдаун и разбил сопернику нос. Второй раунд прошёл в равном размене с дистанции и запомнился неудачной попыткой гильотины со стороны американца.

В третьем раунде Ахмедов продолжил чётко следовать плану своих угловых и перебивал соперника с дистанции, а за минуту до гонка перевёл бой в партер и поработал сверху, чем снял все вопросы относительно победителя. Все трое судей отдали победу Ахмедову со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

Как сообщал News.ru, болельщица из Эквадора приехала с папахой поддержать Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби.