Фергюсон объяснил, почему проиграл поединок Гэтжи

https://static.news.ru/photo/c37a5f82-92a7-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон рассказал, что уступил в поединке своему соотечественнику Джастину Гэтжи из-за того, что готовился к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Тренировочный лагерь был очень долгим. Я готовился к бою с Хабибом, а не к поединку с «бойцом-ударником», — цитирует Фегюсона Daily Star.

Изначально Нурмагомедов 18 апреля в Нью-Йорке должен был провести бой с Фергюсоном в рамках турнира UFC 249, но не смог принять в нём участие из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.

Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.