Фергюсон объяснил, почему проиграл поединок Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон рассказал, что уступил в поединке своему соотечественнику Джастину Гэтжи из-за того, что готовился к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Тренировочный лагерь был очень долгим. Я готовился к бою с Хабибом, а не к поединку с «бойцом-ударником», — цитирует Фегюсона Daily Star.
Изначально Нурмагомедов 18 апреля в Нью-Йорке должен был провести бой с Фергюсоном в рамках турнира UFC 249, но не смог принять в нём участие из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.
Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.
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