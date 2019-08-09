https://static.news.ru/photo/6c5def00-bcd5-11e9-9988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Емельяненко не сможет выступить на боксёрском турнире в Анапе из-за решения организаторов.

Меня не допустили до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Своим участием в этом турнире хотел отвести весь негатив от бокса ввиду последних событий, — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Боксёрский турнир в Анапе, посвящённый памяти героя России Виктора Омелькова, пройдёт с 13 по 17 августа. Емельяненко имеет опыт выступления в профессиональном боксе. В 2009 году он свёл вничью поединок с таким же дебютантом профиринга Хизиром Плиевым.

Емельяненко уже год не выступал на соревнованиях. В августе 2018-го он свёл вничью поединок с американцем Тони Джонсоном на турнире в Москве.

Как сообщал News.ru, Энди Руис отказывается подписывать контракт на реванш с Энтони Джошуа.