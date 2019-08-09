Российский боец ММА Александр Емельяненко не сможет выступить на боксёрском турнире в Анапе из-за решения организаторов.
Меня не допустили до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Своим участием в этом турнире хотел отвести весь негатив от бокса ввиду последних событий, — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.
Боксёрский турнир в Анапе, посвящённый памяти героя России Виктора Омелькова, пройдёт с 13 по 17 августа. Емельяненко имеет опыт выступления в профессиональном боксе. В 2009 году он свёл вничью поединок с таким же дебютантом профиринга Хизиром Плиевым.