Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Емельяненко не сможет выступить на боксёрском турнире в Анапе из-за решения организаторов.

Меня не допустили до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Своим участием в этом турнире хотел отвести весь негатив от бокса ввиду последних событий, — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Боксёрский турнир в Анапе, посвящённый памяти героя России Виктора Омелькова, пройдёт с 13 по 17 августа. Емельяненко имеет опыт выступления в профессиональном боксе. В 2009 году он свёл вничью поединок с таким же дебютантом профиринга Хизиром Плиевым.

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Здравствуйте люди добрые! Ну, что я Вам хочу сказать: не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берёт на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то БОГ в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России! Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш Российский вид спорта! Википедию наберите и всё о нём узнаете! И самбиста не допускают на ринг к боксёрам учавствовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи! #Емельяненко #Россия #спорт #бокс #самбо

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Емельяненко уже год не выступал на соревнованиях. В августе 2018-го он свёл вничью поединок с американцем Тони Джонсоном на турнире в Москве.

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