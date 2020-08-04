Экс-чиновник UFC Russia: люди болеют против Хабиба, потому что он кавказец

https://static.news.ru/photo/c2fc4a30-d6da-11ea-9322-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший директор по маркетингу российского офиса UFC Александр Шарвадзе объяснил, за счёт чего Пётр Ян может обойти в популярности другого российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Он будет вызывать меньше негатива, чем Хабиб. В России есть люди, который болеют против Нурмагомедова, просто потому что он кавказец. В этом смысле Пётр более универсальный герой, — приводит слова Шарвадзе Forbes .

Также специалист отметил, что для глобальной популярности Яну нужно подтянуть английский, научиться работать с негативом и адекватно реагировать на хейтеров.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал фото подготовки к бою с Джастином Гейтжи.