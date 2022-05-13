Эдуард Трояновский: Россия борется со злом, а я немного прославляю страну

Эдуард Трояновский / Фото id24149519/vk.com

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Эдуард Трояновский в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил своё возвращение на ринг после поражения от соотечественника Валерия Оганесяна. 41-летний боксёр в четверг победил Рустема Меметова и заявил, что своим выступлением хотел хотя бы немного помочь стране в сложное время.

Я недоволен своим выступлением, потому что вышел и начал уставать. Функционально я не готов на десять раундов. Было тревожно, потому я вышел на коротком уведомлении. Мной движет ситуация, которая происходит в стране. Мы боремся со злом. Там намного тяжелее, поэтому я хотя бы чуть-чуть, но делаю работу, чтобы прославлять Россию. Не торопите меня завершать карьеру, я ещё поработаю, — сказал Трояновский.

12 мая Трояновский победил Меметова и завоевал вакантный титул чемпиона России в первом полусреднем весе. Поединок был остановлен после отказа угла Меметова выходить на четвертый раунд.

Также в рамках этого вечера Эдгард Москвичев единогласным решением судей победил Сергея Горохова, посвятив победу своему другу Аресту Саакяну, который после нокаута в бою в конце декабря 2021 года в Тольятти пробыл в коме 10 дней, после чего умер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский бойцы Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на поединок, который состоится в августе в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 12.