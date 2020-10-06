Джонс пожелал свернуть «клоунскую шею» Адесанье

Экс-чемпион UFC и один из лучших бойцов в истории американец Джон Джонс прокомментировал возможность провести поединок с чемпионом в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей.
Если нам нужно подраться, я буду счастлив сделать это в предстоящие шесть месяцев. Иззи (Иcраэль Адесанья. — NEWS.ru) упоминает меня в интервью каждый месяц. Единственный раз, когда ты слушаешь меня, это когда я отвечаю. Не секрет, что я хочу сломать его клоунскую шею. Но он прячется за Интернетом и своими тренерами, — написал Джонс в Twitter.
Ранее Адесанья неоднократно говорил о желании подняться в полутяжёлый вес и провести поединок с Джонсом, однако сейчас Джонс намерен продолжить карьеру в тяжёлом дивизионе.
Как писал NEWS.ru, официальный претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджемейн Стерлинг прокомментировал подготовку чемпиона Петра Яна к первой защите пояса.
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