Джонс пожелал свернуть «клоунскую шею» Адесанье

https://static.news.ru/photo/10f9adf8-0800-11eb-badd-fa163e074e61_660.jpg Джон Джонс Фото: Jonbones.Jones/facebook.com

Экс-чемпион UFC и один из лучших бойцов в истории американец Джон Джонс прокомментировал возможность провести поединок с чемпионом в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

Если нам нужно подраться, я буду счастлив сделать это в предстоящие шесть месяцев. Иззи (Иcраэль Адесанья. — NEWS.ru) упоминает меня в интервью каждый месяц. Единственный раз, когда ты слушаешь меня, это когда я отвечаю. Не секрет, что я хочу сломать его клоунскую шею. Но он прячется за Интернетом и своими тренерами, — написал Джонс в Twitter.

Ранее Адесанья неоднократно говорил о желании подняться в полутяжёлый вес и провести поединок с Джонсом, однако сейчас Джонс намерен продолжить карьеру в тяжёлом дивизионе.

Как писал NEWS.ru, официальный претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджемейн Стерлинг прокомментировал подготовку чемпиона Петра Яна к первой защите пояса.