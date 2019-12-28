https://static.news.ru/photo/f9456534-2a16-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон считает, что тяжеловесу Фёдору Емельяненко не стоит завершать карьеру, поскольку он находится в великолепной форме. Такое мнение американец высказал после поражения нокаутом от 43-летнего россиянина.

Фёдор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать, — сказал ТАСС Джексон.

Своё поражение американский боец объяснил лишним весом — перед боем он оказался тяжелее Емельяненко на 11 кг.

Мне тяжело было двигаться, я был медленнее, — добавил Джексон.

Как писал NEWS.ru, легендарный российский тяжеловес Фёдор Емельяненко (39-6) победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона (38-14) на первом турнире Bellator в Японии. Фёдор первым сократил дистанцию и провёл серию в голову соперника. Джексон пережидал все атаки в глухой обороне и заметно уступал россиянину в скорости. Редкие попытки американца взорваться цели не достигали. На исходе третьей минуты первого раунда Фёдор срубил соперника коронным правым кроссом, после которого Джексон уже не смог подняться.