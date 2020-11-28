Утреннее шоу: Тайсон и Джонс забыли о правилах и зарубились

Вот и состоялось возвращение на ринг одного из величайших боксёров всех времён — Майка Тайсона. Не то чтобы оно казалось обречённым на провал, но больших ожиданий относительно зрелищности поединка не было. При всём уважении к Железному Майку и почти такому же легендарному Рою Джонсу — младшему возраст спортсменов (54 и 51 год соответственно) и формат боя не оставляли больших надежд на феерию. Её в целом и не случилось, хотя всё равно было интересно.

Как стало известно за несколько месяцев до поединка, формат для пожилых легенд выбрали щадящий: восемь раундов по две минуты (а не по три, как в профессиональном боксе), 12-унцовые перчатки вместо 10-унцовых, запрет на агрессию, остановка боя при рассечении и нокдауне. То есть Майк и Рой были искусственно ограничены в возможностях вдобавок к естественным ограничениям, связанными с возрастом.

Хотя надо сказать, что внешне оба выглядят прилично, особенно Тайсон. Видно, что он серьёзно готовил этот камбэк, согнал лишний вес и предстал даже более стройным, чем в конце профессиональной карьеры. На взвешивании и дуэли взглядов Тайсон выглядел подтянутой горой мышц, Джонс — несколько не так, но тоже волне прилично для 51-летнего спортсмена.

Сам бой получился примерно таким, каким и должен был, и даже чуть-чуть лучше — скорости были на уровне. И на протяжении всех восьми раундов, что удивительно, они так ни разу и не упали.

В первом раунде Тайсон был значительно активнее, как в старые добрые времена он пошёл вперёд, много двигался корпусом, наносил удары в голову и корпус. Даже казалось, что он хотел бы ударить сильнее и закончить всё за минуту, но правила не позволяли.

Во втором раунде Джонс активизировался и несколько раз хорошо попал, точечно. Центр ринга всё ещё был за Майком, но эффективность — за Роем.

Картина боя окончательно сформировалась раунда с третьего: Тайсон пошёл вперёд, пробивал короткие боковые по корпусу, как правило, попадал в блок, Джонс отвечал более точно, но редко. За счёт этого Рой явно забрал как минимум половину раундов. Эффективность у него была на высоте.

За Тайсоном явно остались первый и пятый раунды, ещё в паре раундов ему можно отдать победу, потому что Джонс совсем мало отвечал, но в других Рой был лучше. И ещё один момент, которым запомнился поединок, — множество клинчей. В каждом раунде ребята обнимались, как старые друзья.

А после боя оба оказались недовольны, так как были уверены в победе, а судьи дали ничью. Оба сказали, что выиграли схватку. Но кто же выиграл её в действительности? Джонс не проиграл, а Тайсон не выиграл, хотя и смотрелся очень достойно. Каждый из них был более чем хорош для своих лет. Особенно приятно за Майка, который прошёл через множество неурядиц после завершения карьеры.

Возможно, от Джонса всё-таки можно было ожидать чуть большего. Он-то выступал ещё два года назад, пусть и на среднем (мягко говоря) уровне, но всё-таки профессионально, а простой Тайсона составлял аж 15 лет. Но ни Рой, ни Майк действительно не наработали на явную победу. Зато наработали на неплохой гонорар. Да и вообще показали хорошую рубку.

$3 миллиона Джонса — очень достойная плата за 16 минут работы в 51 год. Столько Рой не получал очень давно, года с 2004-го. Это очень здорово поправит его финансовое положение, и больше точно не придётся выступать на мелких турнирах с ноунеймами за «смешные» гонорары в виде пары сотен тысяч долларов. Да и Майк, наверняка, остался доволен: $10 миллионов на дороге не валяются, особенно для 54-летнего боксёра.

Остались ли довольны зрители? Если они не ожидали нокаута, а просто хотели увидеть двух легенд бокса на ринге, то да. Майк и Рой сделали отличный бизнес, да и элемент спорта тоже присутствовал, и, вопреки правилам, была даже драка. Это оказалось по-настоящему качественное шоу. Для россиян — утреннее, для кого-то — ночное. Две легенды показали то, что могли.