Брат Нурмагомедова жёстко пошутил над Макгрегором

Российский боец Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пошутил над ирландцем Конором Макгрегором.
Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь, — подписал Нурмагомедов опубликованное в Instagram фото.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.
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