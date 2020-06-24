Единоборства

Брат Нурмагомедова жёстко пошутил над Макгрегором

12:06, 24 июня 2020
Абубакар Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов Фото: Абубакар Нурмагомедов/vk.com

Российский боец Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пошутил над ирландцем Конором Макгрегором.

Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь, — подписал Нурмагомедов опубликованное в Instagram фото.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.

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