Брат Нурмагомедова жёстко пошутил над Макгрегором

Фото: Абубакар Нурмагомедов/vk.com

В Лас-Вегасе прошёл турнир по профессиональному боксу, организованный крупнейшей промоутерской компанией Top Rank. В главном бою вечера американец Джошуа Франко (17-1-2, 8 КО) по прозвищу Профессор победил по очкам австралийца Эндрю Молони (21-1, 14 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA Super во втором наилегчайшем весе.

В первой половине боя Молони имел небольшое преимущество, но постепенно начал уставать от высокого темпа боя. Переломными оказались чемпионские раунды. В 11-м Малони побывал в нокдауне, что в итоге стоило...