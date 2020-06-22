Боец UFC прокомментировал возможное завершение карьеры Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/8d4f02e2-b4b6-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/armantime01

Российский боец Ultimate Fighting Championship Арман Царукян прокомментировал возможное завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым.

Я бы хотел, чтобы он подрался ещё пару раз, а не уходил на этом этапе. Пожелаем здоровья его отцу и будем верить, что всё у него наладится, а Хабиб подерётся в сентябре. Но, я думаю, он ещё вернётся, а пока интригует, чтобы о нём не забывали, — сказал Царукян NEWS.ru.

Также боец отметил, что его бывший соперник Ислам Махачев может стать преемником Нурмагомедова и получить титульный бой уже после пары побед над топовыми соперниками.

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