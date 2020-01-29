Судя по боям дос Сантоса, которые я смотрел, он не просто любит проводить бой в стойке, а рубится. Он не против идти ва-банк и не избегает открытого противостояния. Для меня это будет намного более интересный бой, так как есть возможность поработать на своей сильной стороне и показать зрелищный поединок, — рассказал Кунченко NEWS.ru.