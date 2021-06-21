Африканские студенты избили российского бойца ММА

Российский боец ММА Агасапар Мухадов вступил в конфликт с африканскими студентами из РУДН, в результате которого был избит бутылкой, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт спортсмена с иностранцами произошёл в очереди в магазин возле общежития. Один из студентов ударил Мухадова бутылкой по голове и нанёс серьёзные травмы, в результате которых боец был госпитализирован. Кадры с участием драки попали на видео, которое опубликовано на сайте РЕН ТВ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, студенты объявлены в розыск. Мухадов ранее выступал в студенческой лиге ММА, а в настоящее время выступает в промоушене кулачных боёв Hardcore Fighting Championship.

Как сообщалось ранее, Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бывшего соперника Александра Емельяненко Магомеда Исмаилова, предостерёг Александра о возможной смерти от алкоголизма в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».