Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

https://static.news.ru/photo/fd948b24-992e-11ea-81d1-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики оценивают состояние Абдулманапа Нурмагомедова (отца и тренера российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова) как крайне тяжёлое. 57-летнего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают, — цитирует ТАСС слова источника, который не подтвердив информацию об обнаружении у Нурмагомедова коронавируса.

Как передаёт Telegram-канал Mash, у Нурмагомедова-старшего на фоне коронавирусной инфекции развивается отёк лёгких. Медики круглосуточно следят за его состоянием. Близких пациента в реанимацию не пускают днём, по ночам одному из членов семьи разрешено дежурить у постели Абдулманапа.

Ранее Нурмагомедов старший перенёс инсульт, также у него образовался тромб. В течение семи дней заслуженный тренер России находился в коме.

Как писал NEWS.ru, глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт не стал высылать Хабибу Нурмагомедову контракт на следующий бой из-за ситуации с отцом спортсмена.