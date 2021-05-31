45-летний Башкир возглавит первый турнир ACA в Казани

https://static.news.ru/photo/155dc740-c21c-11eb-b955-96000091f725_660.jpg Венер Галиев Фото: vener_galiev/instagram.com

Лига Аbsolute Сhampionship Аkhamat (ACA) 11 июня проведёт первый в своей истории турнир в Казани. Возглавят его бойцы лёгкого веса 45-летний ветеран ММА Венер Галиев по прозвищу Башкир и бразилец Хердесон Батиста, сообщает пресс-служба лиги.

Выступающий 21 год в ММА Галиев остаётся конкурентоспособным бойцом и в почтенном возрасте и успешно выступает в сильнейших российских организациях. За последние два года в лиге АСА он выиграл два из трёх поединка, нокаутировав Ермека Тлауова и Адама Алиева.

Батиста, представляющий легендарный клуб братьей Ногейра, имеет рекорд в организации 4-4, а последний бой выиграл досрочно у поляка Лукаша Коперы на апрельском турнире в Минске.

Как сообщалось ранее, российский полусредневес Андрей Кошкин нокаутировал во втором раунде украинца Александра Бутенко в главном бою вечера на турнире АСА 123 в Москве.