Сила — в слабости: кто заработает на обвале рубля

Курс рубля продолжает ставить новые антирекорды. С начала года он потерял в цене около 20%, только за сентябрь — более 7%. Впрочем, негативный эффект от падения стоимости рубля к доллару и евро ощутят не все. Девальвация по-разному отразится на различных секторах экономики, указывают эксперты. NEWS.ru разбирался, кому может оказаться выгодно обесценивание национальной валюты.

Этой осенью курс рубля достиг минимума за много лет, и это не может не беспокоить, причём как представителей бизнеса, так и рядовых россиян. Население, чья покупательская способность уже снизилась и продолжает снижаться, в первую очередь ощутит на себе негативный эффект девальвации. Правда, как выяснил NEWS.ru, фактор падения рубля кому-то может даже сыграть на руку. Вот и глава российского Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg заявлял, что падение рубля к доллару на 20% с начала 2020 года — это «круто» для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорте.

Однако речь не о торгуемых секторах экономики, которые слабо завязаны на импортных операциях. Для них обменный курс если не безразличен, то слабо влияет на их текущую деятельность, в этом, собственно, и заключается логика, добавляет эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Низкий курс российской валюты выгоден российским компаниям-экспортёрам, реализующим товары за рубежом и продающим их за доллары, отмечает заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина​ Валерий Сенков.

Снижение курса рубля позитивно скажется на тех компаниях, которые так или иначе связаны с экспортом, так как в рублёвом выражении их доходы возрастут. Выиграет прежде всего тот, у кого затраты в рублях, а выручка — в валюте. Валерий Сенков заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина​ заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина​

Это наши нефтяные и газовые компании, золотодобывающие компании, металлургия и машиностроение, а также агропромышленные предприятия — экспортёры зерновых. Но не только. По мнению финансового эксперта и предпринимателя Яна Марчинского, дешёвый рубль поддержит компании, так или иначе связанные с импортозамещением. В частности, это предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Снижение курса российской валюты повышает конкурентоспособность российских товаров. Импорт становится дороже, а это значит, что российский покупатель скорее выберет отечественный продукт.

Возьмём производителей сыров или колбас, конкурирующих с иностранными игроками. У них всё производство находится в России, соответственно, и все расходы в рублях. Швейцарский сыр на фоне роста курса евро подорожает, что даст российским производителям сыров конкурентное преимущество перед импортёрами сыра. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

При этом эксперт подчёркивает: главными выгодополучателями от падения курса рубля окажутся акционеры и владельцы компаний, получающие сверхприбыль.

Рядовой рабочий компании, экспортирующей золото или уголь, как получал свою заработную плату, так и будет её получать. Не более того. А вот на фоне роста инфляции его расходы вырастут, — говорит Марчинский.

По мнению экономистов, девальвация также выгодна российской казне. Дело в том, что половина бюджетных доходов связана с продажей сырьевых товаров за доллары. При более низком курсе нацвалюты долларовая выручка в пересчёте на рубли увеличивает доход бюджета в рублях.

Благодаря экспортным продажам и при падении обменного курса рубля бюджет получает дополнительный доход. Сегодня это особенно важно, так как на фоне падения налоговых поступлений в госказну теряет и бюджет. Дешевеющий рубль несколько снижает остроту проблемы выпадающих доходов. Андрей Марголин проректор РАНХиГС проректор РАНХиГС

Не менее важно, что основные финансовые резервы России размещаются за рубежом, отмечает Валерий Сенков. Так, у России есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), где собраны нефтегазовые доходы, получаемые свыше базовой цены. Поступившие в фонд денежные средства направляются в том числе на покупку иностранной̆ валюты.

По состоянию на 1 апреля 2020 года объём ФНБ составлял 12,9 трлн рублей, а на 1 сентября — уже 13,3 трлн рублей. Объём фонда вырос благодаря тому, что его средства хранятся в валюте, — указывает эксперт.

По его словам, на фоне падения курса рубля выросли и международные резервы России. Когда-то их называли просто «золотым запасом» страны, потому что сбережения хранились в золоте. Теперь в резервы включают и другие активы, в основном иностранную валюту. На конец февраля объём международных резервов составлял $570 млрд, а на конец октября — уже $586 млрд.

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Говоря о рядовых гражданах, эксперты полагают, что очень небольшая часть населения всё же выигрывает от девальвации. Речь идёт о представителях среднего класса, которые имеют валютные вклады или сбережения.

Средний класс — это тот, что имеет стабильный пассивный доход. Грамотный средний класс всегда имеет некий запас в валюте или валютные вклады, причём долгосрочные. Он не скупает валюту в момент каких-то резких колебаний или паники на рынке, — поясняет Валерий Сенков.

Отчасти валютные колебания оказались выгодны частным инвесторам. Однако надо понимать, что таких людей очень мало. Рынок инвестиций в России не слишком развит.

Всего 6% россиян инвестируют на фондовом рынке. За девять месяцев число инвесторов, торгующих на Московской Бирже, выросло на 50% — с 4 до 6 млн человек. И лишь малая часть из них занимается торговлей иностранными ценными бумагами в валюте — для этого нужно иметь определённый статус и квалификацию. При этом выгода, которую такие инвесторы получили от падения курса рубля, не перекроет их ежедневные биржевые расходы, а также негативные последствия, которые последуют за удешевлением нацвалюты, — говорит Ян Марчинский.

На последнем месте в списке тех, кого может хоть немного порадовать обесценивание рубля, экономисты называют российских заёмщиков — обладателей рублёвых кредитов. Снижение курса национальной валюты приводит к тому, что стоимость самого кредита становится меньше. Главное, чтобы в этих условиях не произошло сокращение постоянного дохода заёмщика, замечает Валерий Сенков.

Так или иначе, но даже при всех положительных сторонах девальвации очень дешёвый рубль невыгоден российской экономике. Сильная национальная валюта — некий индикатор глобальной конкурентоспособности, поэтому стратегически говорить о том, что мы заинтересованы в падении курса рубля, не стоит, заключает Андрей Марголин.