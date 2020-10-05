Нефть, доллар и золото: всё играет против рубля

Рубль на прошлой неделе после многодневного падения смог укрепиться. Поддержку национальной валюте оказали Банк России, который начал реализовывать остатки валютной выручки от продажи доли Сбербанка, а также ряд государственных корпораций, которые, в рамках директивы правительства, должны привести наличие чистых валютных активов к уровню 2018 года.

Однако глобально внешний фон не изменился. Цена на нефть продолжает снижаться. Падение было вызвано ростом заболеваемости коронавирусом. На 2 октября в США зафиксировано более 7,45 млн случаев заражения, 212 тысяч человек умерли. Плюс ко всему, заболел сам президент Дональд Трамп, что несколько обеспокоило инвесторов. В свою очередь, в начале текущей недели цены на нефть могут скорректироваться после сильного обвала накануне. Таким образом, рост на рынке энергоносителей может поддержать национальную валюту.

Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, помимо нефти, против рубля по-прежнему играет растущая инфляция в России. Нестабильный спрос на российские ОФЗ. И, конечно, крепнущая американская валюта. Индекс доллара медленно но верно растёт в отсутствии новых мер стимулирования экономики США.

На данный момент внимание инвесторов приковано к тому, удастся ли республиканцам и демократам договориться о новом пакете мер поддержи экономики. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​ трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​

Так, республиканцы и демократы зашли в тупик в переговорах по вопросу размера следующего пакета мер поддержки, в то время как тысячи американцев, особенно в секторе авиаперевозок, рискуют потерять работу без дальнейшей поддержки. Прорыв в этом вопросе может быть уже в ближайшие несколько недель. Если меры будут приняты, индекс доллара пойдёт вниз. В свою очередь, рубль получит преимущество.

На этой неделе пара доллар/рубль может предпринять новую попытку снижения при поддержке ЦБ РФ и нефти, считает Капустянский. Потенциально возможен возврат в район 76. Однако глобальный тренд остаётся восходящим, поэтому среднесрочная цель осталась без изменения — 82 и выше.

Нефтяные тенденции

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как в августе пробиться выше $45 за баррель у Brent не получилось, оптимизм на рынке нефти начал быстро превращаться в пессимизм, а цены легли на курс снижения.

Сентябрьская попытка пробить ключевой уровень поддержки в $40 за баррель Brent успехом не увенчалась, цены от него отскакивали высоко и быстро достигали района в $42-43. «Октябрьская атака» выглядит куда более серьёзной, нефтяные цены уже второй день подряд держатся ниже $40 и после некоторого периода волатильности в районе $39-41, вероятно к концу недели пойдут ещё ниже в район $36-37 за баррель Brent.

Такому негативному сценарию сейчас способствуют как внутриотраслевые факторы, так и политические. Сентябрьские данные говорят об увеличении уровня добычи нефти и в странах ОПЕК+, и за её пределами, говорит эксперт информационно-аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн.

В США вторую неделю подряд фиксируется увеличение буровой активности, при том, что текущий уровень спроса на нефть находится под угрозой из-за близких к максимальным — уровням заболеваемости COVID-19, и растущей вероятности введения новых карантинных ограничений.

Если внутриотраслевые и эпидемиологические данные на этой неделе покажут продолжение текущих негативных тенденций, давление на нефтяные котировки усилится. Антон Гринштейн эксперт информационно-аналитического центра Hamilton эксперт информационно-аналитического центра Hamilton

Что касается политических факторов, то на первое место здесь стоит вынести предстоящие в среду дебаты кандидатов на пост вице-президента США. Ожесточенная конфронтация между представителем демократов Камалой Харрис и республиканцем Майком Пенсом понизит вероятность одобрения нового пакета стимулов для американской экономики до президентских выборов. Это также окажет давление на нефтяной рынок.

Золото взяло курс на доллар

У инвесторов постепенно уходят опасения относительно того, что коронавирус будет ещё долгое время оказывать негативное влияние на мировую экономику. В том числе, это связано с выходом на финишную прямую разработки нескольких вакцин, среди которых минимум одна российская. На этом фоне интерес к золоту в качестве защитного актива у инвесторов поугас, а соответственно, бурный рост сменился на боковик. Золото уже два месяца торгуется в диапазоне $1850-2050 за тройскую унцию.

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Золото сейчас ориентируется в большей мере на динамику индекса доллара, который зависит от монетарной политики США. На данный момент, внимание инвесторов приковано к тому, удастся ли республиканцам и демократам договориться о новом пакете мер поддержи экономики. Так, республиканцы и демократы зашли в тупик в переговорах по вопросу размера следующего пакета мер поддержки, в то время как тысячи американцев, особенно в секторе авиаперевозок, рискуют потерять работу без дальнейшей поддержки, заявил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Прорыв в этом вопросе может быть совершён в ближайшие несколько недель. Если меры будут приняты, индекс доллара пойдёт вниз, а золото, напротив, начнёт восстанавливаться. Потенциал роста $2075,14 за унцию и выше.

В краткосрочной перспективе пока вопрос с новыми стимулами экономики США будет оставаться в подвешенном состоянии, золото может продолжить медленное снижение. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Кто уже имеет золото в рамках высокодиверсифицированного портфеля, его стоит продолжать держать. В свою очередь, докупать стоит только после понимания, будет ли фундаментальная поддержка роста золота в виде новых мер экономической поддержки. Если да, то пополнить портфель активом можно, с потенциалом роста выше исторического максимума.