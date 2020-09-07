Нефть, доллар и золото: рубль продолжит ослабевать

На мировых рынках этот понедельник напоминает выходной: из-за Дня труда в США биржи Нью-Йорка закрыты и торговля американскими акциями не ведётся. А движения именно там и были на прошлой неделе главными драйверами для всех валютных пар с участием доллара против других резервных валют. Поэтому следующего шага посерьёзнее и по доллару, и по евро, в том числе и относительно рубля, надо бы ждать не раньше вторника-среды.

Пока коррекция вниз на фондовом рынке Америки не выглядит слишком большой по сравнению с долгим и мощным летним ростом, и она вряд ли угрожает сильно изменить валютные расклады: «защитных» покупок доллара и казначеек США почти не наблюдалось, зато слегка подешевевшие акции биржи уже понемногу снова принимались выкупать. Прошлую неделю пара евро/доллар закрыла попыткой ослабления снова именно доллара, что даёт повод и в России американской валюте закрепиться на день-другой в промежутке от 74,5 до 76 рублей. Не даёт пока оснований для ещё одной порции распродажи рубля и сравнительно спокойная пауза в развитии истории вокруг «берлинского пациента» Алексея Навального.

Конечно, если до конца недели Запад консолидирует против России чёткую обвинительную позицию, то курс доллара способен подскочить на такого рода новостях и ещё на 1-1,5 рубля. Но пока что Германия терпеливо ждёт от властей России объяснений или хотя бы первых предметных комментариев по началу расследования и не спешит с обвинениями, одновременно подтверждая намерение и запустить «Северный поток — 2», никак не увязывая с отравлением Навального данный коммерческий газовый проект. Прямые поставки газа из России действительно очень важны для надёжного обеспечения энергией сразу нескольких заинтересованных стран ЕС по разумным ценам, поэтому солидарно с Германией выступил и подтвердил нетерпение по срокам завершения второй нитки и премьер Швеции Стефан Лёвен, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Слегка нагнетают ситуацию лишь британские представители, но они уже не имеют после Brexit прежнего веса при формировании позиции ЕС. Да и сама мысль обвинить жёстко именно российские силовые структуры в безрезультатном отравлении выглядит слишком абсурдно после того, как сами же российские власти не воспрепятствовали ничем отправке Навального на лечение в Европу, где очевидно был бы быстро выявлен любой яд, и уж тем более если кто-то использовал после дела Скрипалей вновь печально прославившийся «Новичок», оставляющий такие яркие и узнаваемые следы.

Так что даже американская пресса, пока сдержанно обсуждая тему санкций больше теоретически, муссирует лишь вариант с адресными, персональными санкциями против предполагаемых виновных, но даже не поднимает всерьёз тему специальных ограничений для целых отраслей российской экономики или против держателей российского госдолга, хотя именно эти вопросы постоянно всплывали раньше в случае любых политических осложнений и обвинений в адрес Москвы. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Нефтяные колебания сейчас невелики и для российской валюты непринципиальны, ведь объёмы сделок ЦБ с валютой в рамках бюджетного правила на годовых минимумах, поскольку нефть всё лето курсируют недалеко от «водораздела», который формально запускает покупки или продажи валюты российским регулятором.

А лакмусовой бумажкой для настроений по рублю должен стать аукцион Минфина по размещению ОФЗ в среду, 9 сентября. На прошлом аукционе неделю назад спрос оказался высоким, несмотря ни на что, приближался к 350 млрд рублей, а разместил Минфин в итоге бумаг на 215 млрд, отсекая все заявки со слишком завышенными финансовыми требованиями по годовым процентам от инвесторов. Но даже с учётом этого объём выпуска получился больше, чем 85 млрд рублей на последнем аукционе августа, подчеркнул эксперт.

Если объём окажется на столь же высоких уровнях и в эту среду, а доллар не подрастёт за это время на внешнем для нас рынке Forex, то и в России курс на время может даже приспуститься чуть пониже 74 рублей. Но вряд ли пока надолго, учитывая остающуюся неопределённость вокруг дела Навального и продолжающиеся народные протесты на улицах белорусских городов.

Неопределённость на рынке нефти

Текущая ситуация на рынке нефти довольно неопределённая. Кто-то в преддверии возможной второй волны коронавируса ожидает падение спроса на нефть. А кто-то в результате текущего недофинансирования добычи нефти считает, что мы увидим дефицит, а значит, рост актива.

Действительно, восстановление экономики после коронавируса идёт медленнее, чем ожидалось, к тому же постепенно увеличивается доля электромобилей, которые не нуждаются в нефти и работают на электричестве, следовательно, долю от потребления нефтепродуктов они откусывают. Авиасообщение только приходит в норму, да ещё неизвестно, сколь долго оно будет восстанавливаться на фоне пандемии. К тому же существуют огромные запасы сырья, накопленные странами за весну, когда цены на углеводороды значительно упали. Всё это не предрекает увеличения спроса на чёрное золото.

С другой стороны, необходимость в традиционных видах топлива никуда не делась. Вся мировая экономика завязана на нефти и нефтепродуктах. А значит, спрос всегда будет. В итоге получается довольно противоречивая картина: есть факторы за рост и за падение. Но в целом ожидается рост, считает ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист, однако возможны откат и коррекция, но всё равно общая тенденция — рост.

Золото склонно к коррекции

Аномально высокая волатильность цен, которую мы наблюдали на рынке золота с середины июля, в последние недели практически исчезла. Теперь размах колебаний стоимости главного драгоценного металла составляет стандартные 2–4% в неделю. Это говорит о том, что произошёл полный отыгрыш факторов, которые ранее толкали котировки вверх, и дальнейшее сохранение или даже снижение волатильности цен будет готовить почву для отработки новых факторов.

Оценивая краткосрочную динамику котировок золота, стоит отметить ряд важных моментов. В первую очередь, сильную подверженность влиянию мало прогнозируемого фактора локального усиления или ослабления воинственной риторики в отношениях США и Китая. Если этот фактор не будет вмешиваться в ход торгов текущей недели, то тогда основной упор при формировании цен на золото будет сделан на динамике американской валюты.

Доллар на прошлой неделе получил большое количество позитивной макроэкономической статистики, но так и не успел ей в полной мере воспользоваться, перенеся такую возможность на эту пятидневку. Инвесторы, конечно, будут смотреть и на другие факторы, например, итоги заседания Европейского центрального банка в четверг. Но если со стороны евро, главного конкурента американской валюты, сильного сопротивления не будет, а это пока базовый сценарий, то цены на золото после некоторой волатильности в диапазоне $1920–1970 попробуют пройти ниже, к отметке в $1900 за тройскую унцию.

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн отмечает, что в перспективе от года и более золото, безусловно, представляет инвестиционный интерес, с возможным ориентиром роста выше $2500 за тройскую унцию. Доверие к центральным банкам и фиатным валютам будет снижаться и дальше, всё больше привлекая инвесторов в золото.

Однако в более краткосрочной перспективе цены на главный драгоценный металл склонны к глубокой коррекции в район $1500, которая по техническим причинам необходима для дальнейшего роста. Именно здесь и будут сосредоточены наилучшие возможности для инвестиционных покупок.