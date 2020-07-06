По итогам предыдущей недели рубль подешевел почти на 2% на фоне возникшей угрозы ввода очередных санкций за предполагаемое сотрудничество российских спецслужб с талибами. Дополнительное давление на курс оказывают нерезиденты, которые конвертируют дивидендную выручку, полученную по отечественным акциям.

Происходит это при штиле на нефтяном рынке: котировки пытаются расти, но игнорировать вспышки коронавируса в южных штатах Америки, которые являются основными потребителями топлива в стране, становится всё сложнее. Тем временем свежие данные свидетельствуют о снижении мировой буровой активности. В частности, в США число работающих установок снизилось за отчётную неделю на 3 единицы, до 185 штук — ещё в начале марта их было более 680.

Поддержку курсу оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка примерно на 10 млрд рублей в день. Впрочем, в июле их размер может ощутимо снизиться, так как нефть Urals подорожала выше уровня, заложенного на 2020 год. Новые параметры операций будут даны Минфином в понедельник, 6 июля.

Как отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, главным положительным фактором остаётся отрицательная реальная доходность долговых бумаг из развитых стран: владельцы 10-летних трежерис теперь теряют порядка 0,74% в год (с поправкой на инфляцию).

У инвесторов попросту нет выбора — они вынуждены искать защиты в инструментах развивающихся государств, в том числе и ОФЗ. Повышенный приток валюты должен нивелировать негативные последствия, связанные с текущим кризисом. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

В этой связи в отсутствии нового негатива ожидаем курс рубля около 70,5–71 за доллар.

Нефть поднимается

Котировки нефти находятся на подъёме с конца июня по нескольким причинам. Позитивно воздействует рыночный оптимизм из-за общего постепенного преодоления острой фазы пандемии со снятием карантинных ограничений и возобновлением деловой активности. Это восстанавливает потребность в «чёрном золоте», что само по себе — фактор роста цен. Так, по оценке нефтяной компании Saudi Aramco, мировой спрос поднялся до 90 млн баррелей в сутки, то есть до 90% от «допандемического» уровня.

С точки зрения предложения существенное обстоятельство — во многом из-за ограничения добычи по соглашению ОПЕК+. Также снижаются запасы нефти в мире, в США они уменьшились на 7,2 млн баррелей на последней неделе июня, тогда как ещё неделей раньше поднимались на 1,4 млн. В морских танкерах объём нефти за это время сократился на 30 млн баррелей, или на 16%. Эти изменения говорят о постепенном расходование запасов, что также увеличивает цену. Помимо того, с начала июля ослабевает и курс доллара на валютном рынке. Данное обстоятельство также поддерживает цену нефти, поскольку она исчисляется в долларах.

Bernd Wüstneck /Global Look Press

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, всё это приводит в совокупности к подорожанию барреля Brent вновь до летних локальных максимумов в пределах $43,5. Однако в данном обстоятельстве заключается и ограничение роста, поскольку граница около $44 — сильный технический и психологический уровень.

Преодолеть его без дополнительных важных драйверов затруднительно. Тем более что при таких ценах увеличивается и добыча в США и других странах, не входящих в пакт ОПЕК+. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов опасения второй волны пандемии, что проявляется в росте заболеваний в США, Китае, Бразилии, африканских странах.

На текущей неделе важным для рынка может оказаться еженедельный отчёт о запасах в США в среду, 8 июля. Прогнозируется уменьшение сокращения запасов до 0,7 млн баррелей, что также способно приостановить рост цен.

Таким образом, есть вероятность, что в ближайшие дни стоимость Brent останется в пределах сложившегося диапазона в $41,2–44 за баррель.

Золото удерживает позиции

С начала года золото успело вырасти в цене на 17%, удержав достигнутые высоты по итогам предыдущей недели. Показательным стал прошлый четверг, который показал готовность покупателей пользоваться любыми откатами котировок для того, чтобы увеличить долю драгоценного металла в инвестиционных портфелях. В тот день вышли неожиданно сильные данные по американскому рынку труда за июнь (рост рабочих мест в 4,8 млн при прогнозе в 3 млн, сокращение уровня безработицы с 13,3% до 11,1%), но оптимизм на фондовых рынках практически не поколебал позиции воспринимаемого в качестве страховки от рисков золота.

Причина может заключаться в стартующем через неделю сезоне квартальных отчётов, который едва ли преподнесёт приятные сюрпризы, так как выручка и прибыль компаний за апрель – июнь отразят влияние ограничительных мер из-за COVID-19. Также, несмотря на сильные данные по рынку труда, добавляющие очков сценарию резкого V-образного сценария восстановления экономики, инвесторы не могут не осознавать, что на фоне крайне настораживающей динамики числа инфицированных новым коронавирусом в последние недели экономические индикаторы в последующим будут уже не столь радужными, что может спровоцировать резкое отторжение к риску — катализатор к росту драгметаллов, отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

На этой неделе свежую пищу для размышлений в отношении степени восстановления дадут индекс деловой активности в сфере услуг в понедельник и заявки на получение пособий по безработице в четверг. Золото выглядит перегретым, и можно допускать новые, более успешные попытки возврата к $1750 за унцию с $1775 на старте недели. Однако эта гипотеза может не оправдаться, если ещё в одном важном ценообразующем факторе — переговорах в ЕС по фонду восстановления экономики от последствий COVID-19 — так и не наступит ясность. В понедельник главного критика, а это Нидерланды, посетит председатель ЕС Шарль Мишель, в четверг премьер этой страны Марк Рютте отправится в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.

В целом, несмотря на риски отката, среднесрочному тренду вверх едва ли сейчас может что-то угрожать. В ФРС могут либо в сентябре, либо в декабре объявить о новых стимулах для поддержания экономики, отношения между США и Китаем усугубились из-за принятия Гонконгом нового закона о безопасности, до появления вакцины против COVID-19 и начала активного вакцинирования останутся риски возврата, по крайней мере, локальных ограничений и в целом сокращения потребительской и инвестиционной активности. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Наконец, золото поддержит выходящая на финишную прямую президентская кампания в США. По мере приближения ноября, когда пройдут выборы, сохранение текущего отрыва демократа Джо Байдена от Дональда Трампа будет повышать интерес к золоту как к защитному активу. Соперник нынешнего хозяина Белого дома обещает отменить налоговые преференции, что может подорвать устойчивость Уолл-стрит и заставить инвесторов искать спасения в «тихих гаванях». Некоторые инвестбанки считают, что это может стать драйвером для продолжения роста золота к $2000 до конца года.

Технически подобный сценарий не выглядит невероятным и может сбыться после преодоления порога цены в $1800. В ближайшее время определённую «помощь» окажет слабость американского доллара. Некоторые на рынке указывают на серьёзное отставание динамики серебра от золота, которое, в отличие от «вечной ценности», с начала года падало на 35% и впоследствии полностью отыграло это падение. Стоит отметить, что подобная дивергенция образовалась ещё с 2013 года, что может указывать на то, что серебро большинством участников рынка по-прежнему не воспринимается как защитный актив.