«Это ещё не лопнувший пузырь»: кто уронил цены на газ

Цены на газ продолжают будоражить Европу, демонстрируя то аномальный взлёт, то столь же стремительное падение. На торгах в среду они, казалось, вот-вот пробьют отметку в $2000, но потом вдруг резко обвалились. Авторитетное британское издание Financial Times увязало падение с заявлением президента России Владимира Путина, но действительно ли оно повлияло? И правда ли, что новая планка цен на голубое топливо — это «пузырь», который лопнул окончательно? Впрочем аналитики утверждают, что стоимость газа будет оставаться высокой весь отопительный сезон. NEWS.ru разбирался в причинах ценовых плясок на газовом рынке.

Кто надул пузырь

На торгах 6 октября фьючерсные цены на газ достигали рекордных $1937 за тысячу кубометров. Но при закрытии торгов цена опустилась ниже $1250 за тысячу.

Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию, — говорится в статье Financial Times.

В ходе совещания по развитию энергетики накануне Владимир Путин предложил подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке, но не на спотовых торгах в Европе, а через биржу в Санкт-Петербурге, заметив, что спекулятивный ажиотаж России не нужен. По его словам, наша страна готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, но она должна строиться на коммерческой основе с учётом интересов всех участников.

Как отмечает агентство Bloomberg, Путин выбрал подходящий момент, чтобы использовать рычаги влияния своей страны как нефтегазовой сверхдержавы.

Президент РФ Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман рассказал NEWS.ru, что речь российского президента была лишь одной из причин для падения цен на газ после аномального взлёта. Основной причиной разворота является тот факт, что последняя волна роста была вызвана уже не фундаментальными факторами, а спекулятивными.

То, что произошло на рынке вчера — это ещё не лопнувший пузырь, а попытка найти разумный баланс, — пояснил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Подобные колебания цен — следствие закрытия трейдерами коротких позиций из-за того, что банки начали требовать от компаний дополнительного обеспечения защиты от рисков. А падение было ожидаемым, потому что резкое увеличение стоимости голубого топлива угрожает всей экономике Еврозоны, где разоряются предприятия, закрываются компании по обеспечению ресурсами бизнеса и населения, а стоимость электроэнергии в некоторых странах находится на рекордных уровнях. Так, в Германии цена электричества для населения будет максимальной за 20 лет.

Но пузырь на рынке однозначно присутствует, ведь цены растут только на спотовом рынке, то есть на бирже, отметил эксперт. Трубопроводных поставок газа из России эта ситуация не касается — «Газпром» отпускает газ в Европу по вполне приемлемым ценам, не биржевым. Другим признаком пузыря является волатильность котировок, а также зависимость от спроса на торгах — бумаги (контракты) растут в зависимости от самых разных причин, в том числе из-за спекуляций. Если бы газ не был биржевым товаром, то наверняка подобной динамики не наблюдалось, указывает Деев.

Nord Stream AG/Global Look Press

Зима покажет

По мнению шеф-аналитик TeleTrade Петра Пушкарёва, газовый пузырь представляет собой явление временное, и сдуться в какой-то момент он просто обязан. Проблема в том, в том, что до сих пор не устранена, возможно, главная причина подорожания газа.

Повышенный спрос был вызван не только вторым длинным холодным сезоном на протяжении одного года и ажиотажным восстановительным спросом, когда все пытались закупиться побыстрее на фоне общей инфляции, но и увеличенной в Европе на законодательном уровне с этого лета стоимостью квот на углеродные выбросы, — пояснил аналитик NEWS.ru.

Чтобы не платить лишнего за свой карбоновый след, многие производства предпочли в срочном порядке перейти с угля или мазута на существенно более чистое топливо, то есть на газ. Грязным его называют разве что отдельные политики, когда речь заходит о российских поставках по «Северному» или «Турецкому» потоку.

Серьёзной экологичной альтернативы газу до сих пор в Европе нет. Переход на возобновляемые источники энергии — процесс длительный, а дефицит и спрос на рынке остаётся, — указал Пушкарёв.

По словам аналитика, объём спот-сделок по газу в принципе не так уж и велик, отсюда и огромный разброс по стоимости спот-контрактов даже в один и тот же день для биржевых сделок с газом в разных европейских странах и для разных потребителей.

Впрочем, столь резких колебаний на этом рынке уже не будет, прогнозирует Деев. Постепенно газ придёт к равновесной цене, а волатильность снизится. Но это вовсе не означает низких цен — фьючерсы до конца зимы торгуются выше $1000 тысячу кубометров, потому что «спрос в любом случае будет высоким в холодное время», пояснил эксперт.

А вот цены на уровне $1800-2000 мы увидим только в случае форс-мажора. Например, чрезвычайно холодной зимы и рекордного отбора из хранилищ, или технического ЧП, которое снизит поставки сырья в Европу. Вероятнее всего, до конца зимы цены будут колебаться в диапазоне $1200-1800 за тысячу кубометров, заключил Деев.

В краткосрочной перспективе волатильность неизбежно сохранится, согласился Сергей Кауфман. Слова эксперта подтверждают данные торгов в четверг. После открытия цена фьючерса опускалась с $1250 до $973, а к 13:40 мск стоимость ноябрьского фьючерса TTF уже превысила $1220.

Полной нормализации цен (коррекции до $250-300 за тысячу кубометров) в ближайшие полгода ожидать не стоит, предупредил Кауфман. Прежде необходимо ещё устранить возникший дефицит запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые оказались на десятилетнем минимуме (75% против 94% в 2020 году).

А вот тёплая зима может охладить рынок и стоимость голубого топлива снизится до $500. А это значит, европейцам следует уповать не только на Россию в целом и «Газпром» в частности, но и саму природу.