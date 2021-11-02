Дешевле не будет: эксперты объяснили, что происходит с авторынком

Цены на автомашины с пробегом за год взлетели почти наполовину, но варианты приобрести «железного друга» в хорошем состоянии и не очень дорого всё ещё есть. Какие подержанные автомобили пользуются спросом и как правильно подойти к покупке, чтобы приобрести хороший автомобиль за адекватную стоимость? О пятёрке самых популярных моделей с пробегом, а также о том, есть ли вероятность, что государство снизит таможенные пошлины на автомобили, — читайте в нашем материале.

Дешевле не будет

Цены на новые машины растут из-за дефицита авто, а очередь на доставку некоторых новых моделей сегодня растягивается до года, из-за чего на вторичном авторынке возник беспрецедентный спрос. Но дефицита подержанных автомобилей в стране нет, рассказал NEWS.ru аналитик «Дром.ру» Даниил Бутов. Главной проблемой стала дороговизна.

По данным «Дром.ру», только за месяц, в октябре машины с пробегом подорожали на 4%, а с начала года — на 29%. Средняя стоимость подержанного автомобиля в прошлом месяце, по данным портала, составила 660 тысяч рублей.

В «Автостате» назвали немного другие цифры, но в целом общая картина схожая: в октябре средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке достигла 873 тысяч рублей (+4% за месяц). С начала года ценник подскочил на 27% (185 тысяч рублей), а с октября 2020-го — на все 44% (267 тысяч рублей).

Но покупателей это не слишком отпугнуло, так как выбора у них почти нет.

Активность на рынке автомобилей с пробегом демонстрирует стабильный рост начиная с третьего квартала прошлого года — как только рынок адаптировался после завершения локдауна. На протяжении этого времени растут и средние цены на автомобили, — рассказал NEWS.ru представитель «Авито Авто».

Предпосылок к тому, чтобы рост цен остановился, сегодня просто нет, объясняют участники рынка. Такая ситуация сохранится как минимум до конца текущего года, прогнозируют эксперты.

Какие же автомобили вышли в топ спроса на фоне стремительного роста цен?

Lidia Veles/NEWS.ru

На волне спроса

По данным «Авито Авто», первое место в рейтинге самых востребованных моделей с пробегом занимает LADA Priora. За ней следует LADA 2114 Samara и LADA Granta. Замыкают пятёрку лидеров LADA Kalina и Ford Focus. Все популярные модели прибавили в цене по сравнению с прошлым годом 5–20%.

В первую очередь спросом пользуются машины с небольшим пробегом. В «Автостате» среди трёх- и пятилетних машин выделяют Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Granta и Vesta. Их средняя цена составляет от 470 тысяч до 1 млн рублей (для трёхлетних автомобилей) и от 380 тысяч до 760 тысяч рублей (для пятилетних).

Из статистики «Дром.ру» следует, что самыми популярными авто на «вторичке» в 2021 году стали LADA Priora, Toyota Corolla и LADA 2114 Samara.

В топе сегодня автомобили, возраст которых не превышает двух лет, говорит директор «АВИЛОН Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. По его словам, эти модели долго не застаиваются, особенно если имеют небольшой пробег и одного владельца.

Где купить и как выбрать

Купить б/у авто можно в автосалоне через перекупщиков или у частных лиц. Автомобили, выставленные на продажу, можно искать на специализированных сайтах — интернет-площадках. Покупателю стоит помнить: хорошие машины и за хорошую цену здесь не задерживаются даже на несколько дней. Рынок покупателя (как и в случае с рынком новых авто) превратился в рынок продавца.

Учитывая нехватку новых автомобилей, продать автомобиль с пробегом сейчас не составит особого труда. Причём вы можете продать его по очень хорошей цене, а во многих случаях даже дороже, чем покупали. Только вот что потом вы будете приобретать на замену? С этим сейчас сложнее, — пояснил NEWS.ru представитель «Автостата».

Рынок автомобилей с пробегом всегда будет иметь более широкую матрицу предложений, нежели рынок новых автомобилей, отмечают в «Авито Авто». Однако относительно прошлого года и доковидного 2019-го предложение на вторичном рынке всё же сократилось, а спрос, наоборот, вырос. Но найти хороший автомобиль за оптимальную, то есть среднерыночную цену всё ещё реально, считает Даниил Бутов из «Дром.ру».

Перед тем как отправиться изучать объявления, важно сформулировать для себя как можно более детальное описание идеального автомобиля. За одну и ту же цену можно приобрести либо авто поновее с меньшим пробегом, либо автомобиль более дорогого бренда с дополнительными опциями, но постарше.

Покупателю нужно решить для себя, что для него в данном случае важнее — статус автомобиля или его возраст и пробег, — пояснил представитель «Авито Авто».

При этом стоит ориентироваться на среднюю цену по рынку. Её можно узнать из открытых источников — сервисы объявлений и аналитические агентства регулярно публикуют такую информацию. Ну а дальше многое зависит от удачи и потраченного на поиски подходящего варианта времени.

Причём эксперты рекомендуют воспользоваться услугами специалиста, который за вознаграждение подберёт вам хороший автомобиль. При этом цена такой услуги может колебаться от 3 до 30 тысяч рублей, но лучше не скупиться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Таможня не даёт добро

На фоне роста цен автомобилисты задаются вопросом о снижении таможенных пошлин. Предложение даже появилось на портале Российской общественной инициативы.

Уменьшение ввозных пошлин на подержанные и новые автомобили и снижение или даже отмена утилизационного сбора действительно могли бы оживить рынок и снизить дефицит хороших автомобилей, считает аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. Последний раз Россия снижала их в 2019 году в рамках договорённостей со Всемирной торговой организацией (ВТО). Тогда ввозная пошлина на новые импортные авто снизилась с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%.

Однако эксперт сильно сомневается, что государство пойдёт на новое снижение «заградительного тарифа» в виде утилизационного сбора или сколь бы то ни было заметное снижение пошлин.

Во-первых, подержанные иномарки составляют колоссальную конкуренцию российским автопроизводителям. А те, в свою очередь, лоббируют свои интересы. Во-вторых, как показывает опыт, власти практически никогда не отказываются от вариантов, способных хоть как-то пополнять казну, рассуждает Коренев. Это касается штрафов, сборов, пошлин и налогов, которые зачастую являются «задвоенными» (тут достаточно вспомнить дорожный налог).

Так что российским автолюбителям стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. И если возможности позволяют, не откладывать покупку в долгий ящик.