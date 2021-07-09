Что ждёт цены на сырьевые товары

После июньского заседания ФРС на рынках произошла распродажа в акциях, наиболее чувствительных к экономическим циклам. За два дня индекс акций компаний сырьевого рынка (Refinitiv CRB) потерял 5%, вернувшись к уровню конца марта. Падали все — металлурги, золоторудные компании, нефтяники, промышленные компании и сельскохозяйственные компании. Структурное это изменение или временная коррекция?

Надо отметить, что продажи в акциях компаний промышленного сектора начались ещё перед встречей ФРС. Возможно, некоторые опасения относительно ужесточения риторики регулятора уже начали прослеживаться на рынке. Конечно, товарно-сырьевые рынки с начала года показали выдающийся рост, что могло вызвать перегретость в ценах отдельных активов.

Как пояснил NEWS.ru старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, после распродаж в криптовалютах сырьевой рынок принял почётное звание наиболее густонаселённого инвесторами сектора. Например, в опросе Bank of America «Самая популярная торговая идея», который проводился 4–10 июня, на первом месте с 26% был ответ «покупать сырьевые рынки». Некоторая разгрузка в таком случае вполне естественна.

Впрочем, остудить commodities мог не только ФРС. Как известно, одним из важнейших глобальных игроков на сырьевых рынках является Китай. И в последние пару месяцев словесные интервенции китайского правительства оказывали негативное влияние на настроения инвесторов. Виталий Громадин старший аналитик БКС старший аналитик БКС

Сперва в Китае объявили об усиленном контроле за спекуляциями на сырьевых рынках. Потом пригрозили открыть государственные хранилища стали, что действительно в моменте помогло снизить цену на сталь. Последняя словесная интервенция Китая включает обещание продавать из государственных запасов такие промышленные металлы, как медь и алюминий.

Denis Kogevnikov/Global Look Press

24 июня Китай объявил детали своего первого аукциона по продаже металлов из государственных запасов. Объёмы оказались скорее символическими: 2,3% (20 тыс. тонн) и 1,5% (50 тыс. тонн) от месячных китайских производственных потребностей в меди и алюминии соответственно. Цены на медь выросли на 2% в день объявления аукциона и потеряли те же 2% в день самой продажи (5 июля).

В целом эффект от рыночных интервенций Китая можно назвать нейтральным, и есть подозрения, что за официальными символическими продажами также скрываются покупки металла с рынка обратно для восполнения стратегических запасов, — сказал Громадин.

Есть предположения агентства Reuters об объёмах стратегических запасов меди в Китае на уровне 2 млн тонн. Это существенные объёмы, так как дефицит на мировом рынке во втором полугодии оценивается на уровне 0,5 тыс. тонн. Но есть сомнения в способности реализовать угрозы, так как гонка по переходу на возобновляемую энергетику только набирает обороты. Реализация стратегических запасов может сыграть на руку западным странам, и в будущем Китай рискует остаться без запасов в условиях ещё большего дефицита на рынке.

Поэтому базовый сценарий — словесные интервенции Китая, по словам аналитика, останутся на стадии риторики. Агентство Reuters предполагает возможную видимость выполнения обещаний, при которой продажи из стратегических запасов будут возмещаться новыми закупками с рынка.

Такая же ситуация с алюминиевыми запасами, которые оцениваются на уровне 1–1,5 млн тонн. У алюминия нет статуса стратегического ресурса, но официальной информации относительно объёмов также нет. На алюминиевом рынке рост цен обуславливается ожиданиями закрытия производственных мощностей в самом Китае. Базовый сценарий — Китай не станет продавать на рынок алюминий из государственных запасов.

В случае негативного сценария продаж металлов из стратегических запасов есть единственный исторический пример 2005 года. Тогда Китай действительно продавал медь из запасов, но это не оказало заметного влияния на цены. Медь выросла тогда в последующие 12 месяцев на 60%, — отметил аналитик.

Скорее более серьёзное влияние на сырьевые рынки может оказать замедление темпов роста китайской экономики, признаки которого уже заметны в майской статистике. Темпы роста инвестиций в мае снизились до 0,4% (месяц к месяцу) с 0,5% в апреле. Так, в 2019 года средние темпы роста инвестиций были на уровне 0,5%. Рынок недвижимости остаётся сильным, но есть обоснованные опасения относительно охлаждения в ближайшей перспективе. Спрос поддерживается высокими накоплениями населения во время эпидемии прошлого года. При этом объёмы строительства уже начали опережать потребление.

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Есть и позитивная тенденция в экономике Китая — рост внутреннего потребления, поддерживаемого высокой занятостью (безработица упала в мае до 5% с 5,1%), а также сохраняющимся потенциалом роста объёмов туризма (всё ещё отстаёт на 20% от уровня 2019-го). Правда, этот позитив от внутреннего потребления всё же нивелируется падением объёмов экспорта.

Можно сказать, что металлы действительно забрались слишком высоко и слишком быстро. Поэтому некоторая коррекция в ценах на металлы выглядит оправданной. Но при этом котировки акций металлургических компаний не закладывали разгорячённые цены на сырьё, и их распродажа «за компанию» не совсем понятна.

На таком новостном фоне нефтяной рынок неожиданно становится своеобразным островком стабильности на сырьевых рынках (даже с учётом неопределённости после последней встречи ОПЕК+). Поддержку цене оказывает дисциплинированность нефтедобытчиков в США (нет повышения планов по капвложениям в 2021 году) и ежемесячный присмотр ОПЕК+ за рынком, подчеркнул Громадин.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 августа, на которой в базовом сценарии ожидается нахождение компромисса и продление сделки до конца 2022 года (сейчас сделка заканчивается в апреле 2022-го). При этом есть позитивный фактор от возможного ускоренного возвращения спроса после массовой вакцинации населения. А акции нефтяников всё ещё явно обделены вниманием инвесторов, возможно, из-за тренда на чистую энергетику (и стали ещё дешевле после распродажи).

В свою очередь сельхозпродукты, такие как кукуруза и соевые бобы, растеряли значительную часть своего роста из-за внутреннего фактора — обильных дождей на Среднем Западе США (это благоприятная погода для урожая). При этом западная часть кукурузного пояса США всё ещё страдает от засухи, и благоприятная погода должна сохраниться и в оставшейся части сезона, чтобы удержать цены внизу.

Суммируя всё вышесказанное, есть негативный фактор замедляющегося роста в Китае, который может способствовать охлаждению перегретых цен на сырьё, но в целом тренд на товарно-сырьевых рынках выглядит позитивным.

И можно переходить к главному вопросу — сможет ли изменившаяся позиция ФРС сломать этот тренд? — говорит Громадин.

Главный вывод из последних сигналов ФРС — регулятор стал воспринимать инфляцию всерьёз. Получается, не такая уж она и временная. Соответственно, негативный момент для сырьевых рынков заключается в решимости ФРС бороться с высокой инфляцией (более раннее повышение ставок, скорые разговоры о сокращении покупок активов).

Сырьевые рынки определяются балансом спроса и предложения в первую очередь. Разговоры о повышении ставки через два года не могут повлиять на этот баланс. Только повышение самой ставки может. Но тогда это означает замедление темпов роста экономики. Судя по избирательному характеру распродаж и падению доходности десятилеток, инвесторы не ожидают от ФРС жёстких действий. При этом не надо далеко идти за примером, когда падение рынка акций приводило к быстрому смягчению риторики регулятора. Акции сырьевых компаний, конечно, более чувствительны к ожиданиям и прогнозам. Такая негативная реакция в акциях цикличных компаний вполне объяснима.

Что дальше? Вероятно, после произошедшей распродажи сейчас скорее появился более привлекательный момент для инвестиций в товары и сырьё, чем перелом растущего тренда. Правда, сырьевым акциям теперь понадобится чуть больше времени, чтобы оправиться от этого удара, чем после предыдущей коррекции в марте.

А какие перспективы у золота? С реальными доходностями 10-летних гособлигаций ничего страшного не случилось, отметил аналитик. Они находятся на минимальных уровнях (-1%). Относительно этого уровня золото выглядит дёшево. Если же ФРС будет придерживаться жёсткой политики, доходности пойдут вверх, но это означает распродажи по всем классам активов. В таком случае золотой ETF c физическим хранением драгметалла выглядит неплохим местом, чтобы «припарковать» сбережения на время турбулентности.