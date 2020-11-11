Цена на нефть Brent впервые с сентября поднялась выше $45

https://static.news.ru/photo/42889d5c-2411-11eb-b884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость фьючерсов на нефть Brent превысила $45 за баррель впервые с начала сентября.

По состоянию на 12:51 по московскому времени стоимость барреля Brent на Межконтинентальной бирже составила $45,14, сообщает RNS.

Нефть WTI подорожала до $42,87 за баррель.

В ходе торгов 11 ноября цена на нефть Brent поднималась до $45,25 за баррель, на WTI — до $42,98 за баррель.

Утром 11 ноября курс евро опустился ниже отметки в 90 рублей — до 89,9775 рубля. Курс доллара также снижался — до 76,13 рубля. По состоянию на 13:49 мск курс доллара составляет 76,22 рубля, курс евро — 89,8 рубля.

Ранее NEWS.ru писал о положительной реакции нефтяного рынка на лидерство демократа Джо Байдена в президентской гонке США, однако существуют опасения, что в средне- и долгосрочной перспективе победа Байдена может негативно сказаться на сделке ОПЕК+, а следовательно, и на нефтяных ценах.