Курс доллара на открытии торгов МосБиржи снизился до 76,45 рубля

https://static.news.ru/photo/865bd2f6-23f3-11eb-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара снизился на 0,13% по сравнению с закрытием рынка накануне — до 76,45 рубля. Курс евро опустился на 0,11%, до 90,3 рубля.

По состоянию на 10:25 по московскому времени доллар подешевел на 0,43%, до 76,13 рубля. Евро упал ниже отметки в 90 рублей — до 89,9775 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Московской Биржи на открытии торгов вырос на 0,2%, до 3004,63 пункта, РТС — на 0,27%, до 1236,14 пункта. К 10:41 мск индексы выросли до 3022,13 пункта и 1249,22 пункта, соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Дмитрий Иванов посоветовал россиянам покупать доллары даже в ситуации, когда стоимость американской валюты продолжает расти. По его словам, не исключено, что в будущем доллар может стоить 85 рублей и выше.

Он отмечал, что российская валюта нестабильна из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая подорвала как российскую, так и мировую экономику. Говорить об укреплении рубля к валютам ведущих стран не приходится, считает эксперт.