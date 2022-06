В 11 лет заработала $11 млн: как девочка разбогатела на лимонаде и пчёлах В четыре года Микэйла Ульмер приготовила первый стакан напитка, а уже в 11 лет заключила контракт на $11 млн

Фото: Morgen Schuler/The Photo Access/Global Look Press

Успех Микэйлы Ульмер вызвал восхищение всего мира. В 11 лет девочка подписала контракт на $11 млн и построила целую бизнес-империю по продаже лимонада. Ещё в раннем возрасте она нашла рецепт напитка в старой поваренной книге прабабушки и сумела не только превратить воду в деньги, но и стать символом борьбы за спасение популяции пчёл в США. NEWS.ru рассказывает историю американской мечты маленькой девочки из Техаса, к которой просился на работу даже бывший президент США Барак Обама.

История многомиллионного бизнеса Микэйлы Ульмер началась, когда ей было всего четыре года. Девочку дважды за неделю укусили пчёлы, после чего она стала бояться насекомых. Однако родители рассказали ей о колоссальном влиянии пчёл на экосистему планеты, вдохновив дочь на глубокое изучение проблемы.

Примерно в то же время семья Ульмер предложила Микэйле поучаствовать в Детской бизнес-ярмарке в Актоне и на Дне лимонада в Остине. Пока Микэйла думала, чем удивлять американцев на конкурсе, её прабабушка Хелен Ульмер из Южной Каролины прислала собственную кулинарную книгу 1940-х годов, в которой был особый рецепт лимонада из льняного семени.

Тогда я подумала, что смогу использовать рецепт прабабушки и купить себе куклу, которую давно хотела, — вспоминает Микэйла в интервью.

Девочка не просто приготовила напиток из старой поваренной книги, а усовершенствовала его мёдом и мятой. Так родился Be Sweet Lemonade. За несколько лет Ульмер выиграла не один детский конкурс предпринимателей и всё это время продолжала продавать лимонад в самодельном киоске перед своим домом по выходным. Когда спрос на напиток стал превосходить возможности продаж, родители школьницы открыли киоск перед домом на постоянной основе, стали сами делать и продавать лимонад.

Фото: shutterstock

Микэйла вспоминает, что нередко к беседам о бизнесе семья приступала не раньше 11 вечера, после того как дети заканчивали выполнение домашних заданий. Вскоре девочка поняла, что медовый напиток может стать отличной бизнес-идеей, не только приносящей немалый доход, но и помогающей спасать пчёл. Ульмер стала жертвовать 10% от прибыли с каждой проданной бутылки местным и международным организациям, которые борются за сохранение пчёл.

Мне нравится говорить: «Купи бутылку, спаси пчелу», потому что часть моих продаж идёт на помощь пушистым друзьям, — объясняет девочка.

На ранних стадиях развития бизнеса семья арендовала производственные кухни, разливая по 10 ящиков в неделю. Отец девочки Тео Ульмер и сейчас руководит производством, а мать, раньше возившая лимонады по розничным магазинам, теперь отвечает за пиар компании.

Я совершенно не ожидал, что бизнес так быстро разрастётся и будет широко принят обществом. Нам всем пришлось учиться новым для себя профессиям ради мечты Микэйлы. Сначала я работал в Dell и старался совмещать лимонад с постоянным делом, но пчёлы изменили всю нашу жизнь, — рассказывает Тео.

Фото: Morgen Schuler/The Photo Access/Global Look Press Микэйла Ульмер

Позже семье пришлось сменить название продукции на Me & the Bees Lemonade: возникли проблемы из-за авторских прав. Но это никак не снизило востребованность напитка. За 10 лет с момента первого выигранного конкурса бизнес-стратегия с предприимчивой девочкой во главе сделала лимонады Ульмер самыми популярными в стране.

Я прекрасно понимала, что потребители будут ослеплены моей историей. Как только я скажу им, что создала лимонад, они сразу же купят его. Но это не корысти ради, а ради помощи пчёлам, — признавалась Микэйла.

Первым крупным клиентом компании стала пиццерия Eastside Pies Pizza. Затем Me & the Bees Lemonade заключили контракт с сетью супермаркетов Whole Foods на $10 тыс. А через несколько лет, в 2016 году, семья продала 25% акций бизнеса той же сети магазинов на сумму $11 млн.

Таким образом, в 11 лет Микэйла, которая занимает должность главного исполнительного директора компании, стала миллионером. В 15 лет она выпустила линию бальзамов для губ и написала первую книгу «Бесстрашная пчёлка», в которой рассказала о своём опыте социального предпринимателя и руководителя бренда, нацеленного на создание высококачественных натуральных лимонадов и помощи популяции пчёл.

Сейчас Микэйле 17. Она одна из самых молодых и богатых предпринимателей Америки. Девочка трижды встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой, выступала перед Генеральной Ассамблей ООН и на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Во время одной из встреч Обама сказал, что когда закончится его президентский срок и он вернётся на рынок труда, то надеется на место в лимонадной империи Ульмер.

На данный момент команда Me & the Bees Lemonade состоит из 11 человек, включая родителей Микэйлы и её саму. Они продают около двух миллионов бутылок в год. По прогнозам американского журнала Inc., в этом году цифра удвоится. Сейчас лимонад продают более чем в 4000 розничных точках по всей Америке.