Сочельник и Рождество — повод накрыть стол и пригласить гостей. Для застолья важен не только вкус еды, но и красота подачи угощений. Бутерброды с вялыми шпротами и большой шапкой майонеза смотрятся совсем неэстетично. Также не лучший вариант — холодец, странным месивом вываленный на тарелку. NEWS.ru спросил экспертов, как же красиво накрыть стол из привычных продуктов.

Запечённые в духовке гусь или утка считаются традиционными рождественскими блюдами. Некоторые предпочитают варианты попроще — готовить курицу или индейку. Запечённая птица выглядит торжественно и изысканно. Ставить на стол её лучше целиком. Чтобы сделать блюдо ещё наряднее, можно использовать пучки зелени. Отлично для этой цели подойдёт петрушка, тимьян, руккола. Ещё одно прекрасное дополнение к птице — разрезанные кусочки цитрусовых.

Праздничная трапеза — не только горячее, но и закуски. Здесь эксперты советуют действовать по принципу: меньше да лучше. То есть огромным бутербродам предпочесть маленькие канапе, тазику оливье — порционные пиалы.

Сейчас на фуршетах используется порционная подача. Выглядит блюдо аккуратнее. Например, холодец в большом блюде смотрится некрасиво, когда его разрезают. А если разлить его в силиконовые формочки или одноразовые стаканчики, блюдо сразу приобретёт другой вид. Нурия Дианова гастроэнтеролог и кулинарный блогер гастроэнтеролог и кулинарный блогер

То же самое можно посоветовать при подаче салатов. Оливье, «мимозу», селёдку под шубой лучше не ставить на стол в салатнице объёмом 10 литров. Это устаревший вариант. Нурия Дианова советует подавать блюда также порционно, например в стеклянных или хрустальных пиалах. Кому лень мыть за гостями посуду могут предпочесть одноразовые пластиковые ёмкости.

Без бутербродов с красной икрой многие себе не представляют рождественские и новогодние праздники. Ломоть белого хлеба с толстым слоем масла, намазанный красной икрой. Эксперты говорят — получается излишне жирное и калорийное блюдо. К тому же это несовременный вариант подачи. Кулинарный блогер предлагает идею поинтереснее.

Есть производители, которые делают такие маленькие, красивые и не очень калорийные тарталетки из тонкого, вафельного теста. Они очень сухие и поэтому подходят под любую жирную начинку, которой пестрит рождественский стол, — советует Нурия Дианова.

Кстати, для основы бутербродов с икрой или красной рыбой лучше использовать не масло, а творожный сыр. Он менее калорийный и содержит не только жир, но и белок.

pixabay.com

Рождество не обходится и без сладких блюд. Сочиво, или кутья, с древности считается традиционным праздничным угощением. Десерт имеет рассыпчатую структуру и состоит из риса, изюма, чернослива, кураги, миндаля, грецких орехов и мёда. Кулинарные блогеры советуют разложить и это блюдо по пиалам, а не подавать в большой вазе.

Ещё сейчас в моду вошли так называемые десерты в стаканах. Панакота, желе, тирамису, муссы и другие. Для их приготовления кулинарный блогер Пётр Голавский рекомендует покупать одноразовые пластиковые стаканчики или использовать стеклянную посуду. Такие яркие элементы станут настоящим украшением стола. В любом случае, какой бы десерт вы ни выбрали, скорее всего, он украсит праздничный стол. Даже целый торт будет смотреться красиво, но не так современно.

Сервировка стола — это не только подача еды, но и посуда, украшения. Голавский рекомендует использовать посуду одного цвета и стараться правильно её сочетать с цветом скатерти. Например, красные тарелки отлично подойдут к белому покрытию, а белые — сольются с ним.