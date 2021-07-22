Персик и Шланг: россиянка рассказала, почему держит дома удавов и питонов

Россиянка и жительница Курска Дарья Слота рассказала NEWS.ru, почему решила завести дома удавов и питонов. Собеседница отметила, что змеи живут у неё восемь лет, а до них были большие ящерицы.

Первой змеёй у Дарьи Слоты стала королевская калифорнийская, но со временем она перешла на удавов и питонов. Снимки хладнокровных питомцев Слота постоянно выкладывает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Это не нужно сравнивать с кошками или собаками. Это другое, террариумистика объединяет тысячи людей по стране, которым хочется наблюдать за поведением разных видов рептилий и создавать им условия содержания с микроклиматом, близким к условиям их естественного обитания. Благодаря террариумистике сохраняются многие виды рептилий, которые могли бы считаться вымершими в природе, — добавила Слота.

По словам девушки, сейчас у неё живут пять-шесть взрослых особей и около 16 новорождённых «удавчиков», большая часть которых уйдёт на продажу.

Ухаживать [за змеями] несложно. Можно даже легко уехать в отпуск. Змея не требует частых кормлений. Кормят раз в две — четыре недели кормовым объектом подходящего размера. Террариум 100 см на 60 см является оптимальным для содержания взрослого двухметрового удава, — рассказала Слота.

Она отметила, что змеи, живущие у неё, ни разу за восемь лет её не укусили и не проявляли агрессии. Имена у них также безобидные: тигрового питона — альбиноса зовут Шланг, удавов — Персик, Ливер, Закидон и Масяня.

Ранее сообщалось, что два питона заползли в квартиру жительницы Саратова. Незваных гостей женщина обнаружила в санузле. Хозяйке квартиры пришлось обращаться за помощью к спасателям. Те поймали питонов и передали их ветеринарам.