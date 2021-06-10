Жительница Саратова обнаружила в своей квартире двух питонов

https://static.news.ru/photo/3962e6b2-caa9-11eb-aebe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Два питона заползли в квартиру жительницы Саратова. Незваных гостей женщина обнаружила в санузле, сообщает Telegram-канал НТВ.

Хозяйке квартиры пришлось обращаться за помощью к спасателям. Те поймали питонов и передали их ветеринарам.

После выяснилось, что виновником инцидента является сосед женщины. Решив избавиться от пресмыкающихся, которые у него жили, он смыл их в унитаз. Оказавшиеся в канализации змеи перебрались в соседнюю квартиру.

Ранее сообщалось, что жительница Центрального района Волгограда нашла во дворе жилого дома мёртвую кобру. Змея имела экзотическую окраску, поэтому женщина первоначально приняла её за игрушку. Она предположила, что пресмыкающееся могло сбежать от хозяина и попасть под машину.

В Дагестане змея заползла в рот уснувшей под деревом женщине. Извлекать метровую рептилию пришлось врачам. Пациентка при этом находилась под действием наркоза.