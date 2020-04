Принц Филипп поблагодарил врачей и учёных, защищающих людей от коронавируса

Герцог Эдинбургский поблагодарил медицинских и научных сотрудников, трудящихся для защиты населения от COVID-19. От лица людей, которые остаются в безопасности и дома, он выразил поддержку волонтёрам, людям, работающим на производстве продуктов, сотрудникам почтовой службы, курьерам и мусорщикам.

The Duke of Edinburgh has written a message to everyone who is helping to tackle the pandemic and keep essential services running. Read the message in full at: https://t.co/91oQHns3ZN pic.twitter.com/UNcomwRSWU