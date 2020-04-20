Принц Филипп поблагодарил врачей и учёных, защищающих людей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8c26098c-82f8-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп отметил важную и неотложную работу, которую специалисты проводят в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Герцог Эдинбургский поблагодарил медицинских и научных сотрудников, трудящихся для защиты населения от COVID-19. От лица людей, которые остаются в безопасности и дома, он выразил поддержку волонтёрам, людям, работающим на производстве продуктов, сотрудникам почтовой службы, курьерам и мусорщикам.

The Duke of Edinburgh has written a message to everyone who is helping to tackle the pandemic and keep essential services running. Read the message in full at: https://t.co/91oQHns3ZN pic.twitter.com/UNcomwRSWU — The Royal Family (@RoyalFamily) April 20, 2020

Ранее принц Уильям рассказал, что для защиты от коронавирусной инфекции его пожилых бабушки и дедушки — Елизаветы II и её супруга принца Филиппа — было сделано всё необходимое, писал NEWS.ru.