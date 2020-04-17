Принц Уильям переживал за бабушку и заразившегося коронавирусом отца

https://static.news.ru/photo/066d875e-809e-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Заражение наследника британского престола принца Чарльза коронавирусом поначалу очень обеспокоило его старшего сына Уильяма. Герцог Кембриджский отметил, что из-за возраста его 71-летний отец находился в особой группе риска.

Уильям рассказал, что принц Уэльский ранее перенёс много простудных заболеваний. Из-за этого внук Елизаветы II был уверен, что отец оправится от COVID-19.

Принц подчеркнул, что для защиты от инфекции его пожилых бабушки и дедушки — королевы Великобритании и её супруга принца Филиппа — было сделано всё необходимое.

Принц Чарльз провёл неделю вдали от общества после того, как сдал положительный анализ на наличие коронавируса в организме. Самоизоляция старшего сына королевы Елизаветы II завершилась 30 марта. По словам принца Чарльза, это был разочаровывающий опыт. Принца Уэльского огорчил тот факт, что он не мог встречаться с близкими и друзьями. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла соблюдала карантин в течение 14 дней, писал NEWS.ru.